Выборы в США 8 ноября 2022 года: что надо знать | 360°

Мир 08 ноября 2022, 15:53 В США начались промежуточные выборы. От их результатов зависит судьба Украины и Джо Байдена Политолог Макаркин: победа республиканцев в Конгрессе изменит отношение США к Украине РИА «Новости»

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Днем 8 ноября в США стартовали промежуточные выборы в Конгресс. От их итогов будет зависеть, как пройдет вторая половина президентства Джо Байдена и сколько помощи получит киевский режим. Уставшие от проблем американцы более склонны отдать свой голос за республиканцев, которых представлял бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, а правящая Демократическая партия стремительно теряет сторонников. Однако ждать кардинальных перемен в американской политике не стоит.

Что такое промежуточные выборы в США?

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Конгресс — главный законодательный орган Соединенных Штатов Америки, ему принадлежат все полномочия в этой области. На промежуточных выборах борьба разворачивается между Демократической партией, которую представляет действующий президент Джо Байден, и республиканцами — к ним относится бывший лидер Дональд Трамп.

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От того, какая партия будет преобладать в палате представителей (нижняя палата Конгресса) и сенате (верхняя палата), зависят как внутриполитические решения государства, так и его позиция на международной арене.

Pxhere

Промежуточные выборы проводят раз в два года в первый вторник ноября. В этот день палата представителей переизбирается полностью, а сенат — на одну треть. Также в 36 штатах американцы голосуют за губернаторов.

Обычно явка на промежуточных выборах не очень высокая, так как население придает голосованию за членов Конгресса меньшее значение, чем президентской гонке. Однако в этом году на избирательных участках ждут серьезного ажиотажа, сообщило американское издание The Business Standard. Политический журналист The Hill Брэндон Конрадис объяснил это тем, граждане США серьезно обеспокоены экономической и политической ситуацией в стране.

Демократы теряют вес

По итогам промежуточных выборов Демократическая партия может потерять контроль над обеими палатами Конгресса, уверены эксперты. Такой прогноз вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с «360» назвал радикально пессимистическим. При умеренно пессимистическом раскладе, по его мнению, республиканцы получат большинство только в нижней палате.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников согласился с данными социологов, что в палате представителей республиканцы однозначно возьмут большинство. В сенате же демократы проиграют всего на один-два голоса, но даже это не гарантировано.

РИА «Новости»

Американские демократы традиционно придерживаются социально-либеральных позиций, борются за права меньшинств и социально уязвимых групп населения. При этом зачастую они проводят агрессивную, интервенционистскую внешнюю политику. В частности, именно демократы поддерживают все новые военные поставки на Украину.

Представители Республиканской партии сейчас делятся на две группы: традиционных республиканцев и трампистов, — объяснил Макаркин. Первые склонны к умеренным взглядам во внутренней политике, а во внешней проводят двухпартийную политику, при которой внешнеполитические интересы обеих партий согласовываются.

«Республиканцы-трамписты считают, что во внутренней политике демократы — это даже не социалисты, а коммунисты, как вчера сказал Дональд Трамп. Во внешней политике они изоляционисты, то есть считают, что не надо вмешиваться в военные конфликты, а надо тратить деньги на обустройство своей страны, чтобы Америка „снова стала великой“, а это значит благополучие американцев», — рассказал политолог.

Pixabay

Что будет с поддержкой Украины?

Один из ключевых вопросов, на которых могут отразиться результаты промежуточных выборов в Конгресс, — это вопрос поддержки Украины, считают политологи. По словам Алексея Макаркина, перераспределение сил в пользу республиканцев не переломит внешнеполитический курс, но может внести в него коррективы.

В Республиканской партии есть достаточно серьезные изоляционистские настроения: не надо тратить средства американских налогоплательщиков на Украину, а надо вести переговоры с Россией, традиционалистской, консервативной страной Алексей Макаркин.

Дмитрий Солонников подчеркнул, что даже такие перемены, если они будут, начнутся только с января 2023 года, когда заработает новый состав Конгресса. До тех пор демократы попытаются в срочном порядке провести свои решения. Республиканцы же, завоевав большинство, начнут с ревизии.

«Возможно, часть принятых пакетов помощи будет заторможена до результатов расследования эффективности предыдущих выплат, в том числе может быть поставлена на паузу уже запланированная помощь Украине. Но сильного изменения внешнеполитического вектора Америки ждать не стоит», — заявил собеседник «360».

Объявят ли импичмент Байдену?

Если республиканцы получат контроль над обеими палатами Конгресса, это даст им возможность активнее проводить расследования в отношении Байдена и действий Белого дома. По мнению Солонникова, дело даже может дойти до того, что в палате представителей запустят процедуру импичмента президенту. Однако, как и в случае с Дональдом Трампом, цели она не достигнет, поскольку не пройдет голосование в верхней палате.

«В сенате нужно квалифицированное большинство — две трети голосов, а у республиканцев их не будет ни при каком раскладе. Поэтому импичмента не произойдет», — объяснил Макаркин.

РИА «Новости»

Тем не менее республиканцы смогут нанести серьезный удар по репутации действующего президента Штатов. Со временем вопросы могут возникнуть и к другим видным фигурам Демократической партии, добавил Солонников.

«Возможно, с течением времени в Конгрессе начнется расследование в отношении сына, Хантера Байдена, и это будет серьезный репутационный удар по Демократической партии в целом», — уверен он.

РИА «Новости»

Выборы в Конгресс могут также отразиться на президентской гонке 2024 года, считают политологи. С одной стороны, победа республиканцев сейчас даст им преимущество и через два года. С другой — провал может подтолкнуть демократов к изменению собственной риторики ради голосов избирателей в будущем.

«Если республиканцы выиграют все, они получат дополнительный плюс. Между тем партия, которая проигрывает, — демократы — почувствует, что они могут проиграть президентские выборы, и консолидируются, мобилизуются, станут более настроены на реванш», — заключил Макаркин.