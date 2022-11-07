Байден заявил, что республиканцы при поражении на выборах могут объявить о нарушениях | 360°

Мир 07 ноября 2022, 07:25 Байден заявил, что республиканцы при поражении на выборах могут объявить о нарушениях Президент США Байден: республиканцы при поражении на выборах могут заявить о нарушениях Викимедиа

Читать 360tv в

Американский президент Джо Байден выразил мнение, что представители Республиканской партии в случае поражения на промежуточных выборах могут выступить со словами о нарушениях при голосовании. Такое заявление глава Белого дома сделал на митинге в пригороде Нью-Йорка Йонкерсе, написал ТАСС.

По его словам, есть около 300 республиканских кандидатов, претендующих на разные должности, которые отрицают итоги предыдущих выборов президента. Он сказал, что эти люди не считают, что он победил в 2020 году. При этом многие попытки оспорить данный факт провалились.

Реклама

«Эти „отрицатели“ не просто пытаются отвергать ваше право проголосовать, они пытаются отвергать ваше право на то, чтобы ваш голос был учтен. Я не шучу. Для этих людей, отрицающих итоги выборов, есть лишь два исхода голосования: они либо выиграли, либо их обманули», — отметил президент США.

Реклама

Он заявил, нельзя любить свою страну только тогда, когда выигрываешь.

Байден ранее в ноябре заявил, что некоторые кандидаты способствуют созданию угрозы хауса в США. Ведь перед началом промежуточных выборов они заранее не хотят соглашаться с исходом голосования.

Промежуточные выборы состояться в Штатах 8 ноября. На них будет избрана треть Сената и еще 435 членов Палаты представителей Конгресса США. По предварительным прогнозам, большинство могут получить республиканцы.