Мир 13 августа 2023, 14:18 Когда креститься не надо. Простят ли Роналду «христианский жест» в Саудовской Аравии Футбольный эксперт Раппопорт: футболиста Роналду не арестуют в Саудовской Аравии РИА «Новости»

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду перекрестился, забив гол в матче Клубного кубка арабских чемпионов против иракской «Аль-Шорты». Многие знают, что легендарный футболист всегда крестится после забитого мяча, но на сей раз все происходило в Саудовской Аравии, где запрещено публично демонстрировать символы христианской веры. В СМИ даже появилась информация о том, что Роналду могут арестовать. «360» спросил у футбольного эксперта и культуролога, почему спортсмен нарушил правило, что может грозить ему — и простому туристу, который допустит аналогичный промах.

РИА «Новости»

Не смотреть «Гарри Поттера» и не фотографировать женщин

Законы и нравы Саудовской Аравии покажутся большинству россиян, мягко говоря, жестковатыми. В этой стране запрещены алкоголь и свинина (их нельзя ни ввозить, ни производить), нельзя танцевать с представителями противоположного пола, праздновать День святого Валентина, читать и смотреть фильмы о Гарри Поттере (это считается проявлением увлеченности магией), фотографировать женщин на улице… В этом ряду запрет на демонстрации христианских жестов смотрится не таким уж диким. Впрочем, насколько все это дико на самом деле, — вопрос дискуссионный. Все зависит от того, кому его задают — например, консервативному мусульманину или ярому борцу за конфессиональное равноправие, отметил старший преподаватель Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.

«Саудовская Аравия — патриархальная архиконсервативная мусульманская страна, которая в период своего основания и формирования руководствовалась учениями ибн Абд аль-Ваххаба, поэтому саудовцев не совсем правильно называют ваххабитами. Это серьезное, аскетически направленное консервативное учение очень похоже на салафизм, это надо учитывать. Другой вопрос в том, что сейчас идет отчаянная борьба молодой политической элиты Саудовской Аравии за то, чтобы вывести страну в ХХI век с точки зрения отказа от патриархальных традиций. Но это занимает время», — пояснил Андрей Зелтынь.

РИА «Новости»

Демонстрация тату на предплечье с изображением Иисуса Христа в Саудовской Аравии в 2011 году дорого обошлась колумбийскому футболисту Хуану Пабло Пино — после появления в публичном месте в футболке с коротким рукавом его арестовали. Ждет ли Роналду та же участь?

«Великий человек»

Пока спортсмен лишь почивает на лаврах — после победы «Аль-Насра» в матче с «Аль-Хилялем» ему торжественно вручили Клубный кубок арабских чемпионов. Судя по всему, футболисту ничто не грозит — эксперты, с которыми пообщался «360», сошлись именно на этом.

«Предполагаю, что все обойдется — просто его предупредят и он будет более внимателен. Думаю, что он мог механически перекреститься, не думал об этом. Но, наверное, люди, которые его приглашали, должны были ему объяснить всю ситуацию», — заметил футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.

Практически то же мнение высказал и Зелтынь.

Весь мир, знает, что Роналду крестится, забивая гол, — эта привычка его всю карьеру сопровождает. Думаю, что никакая тюрьма ему не грозит — это абсолютно бессмысленные рассуждения. Просто ему попытаются вежливо объяснить, что в Саудовской Аравии лучше не креститься в публичном месте. Саудовская Аравия не может себе позволить арестовать символ мирового футбола, особенно учитывая то, что саудовцы очень хотят стать футбольной страной номер один, поэтому и приглашают игроков на сумасшедшие деньги. Роналду может играть спокойно, не оглядываясь через плечо в ожидании полиции нравов Андрей Зелтынь старший преподаватель Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Собеседники канала заметили, что в целом каждый приезжающий в страну человек должен знать, что здесь можно, а чего нельзя. Зелтынь посоветовал вообще не делать «полшага за дверь гостиничного номера», не прочитав об устоях и традициях страны. Он предупредил: если даже пишут, что чего-то в той или иной стране делать не рекомендуется, значит, этого делать нельзя вообще, иначе можно попасть в неприятную ситуацию. Он напомнил, как в конфе июля в Малайзии закрыли целый фестиваль из-за того, что солист инди-группы The 1975 раскритиковал анти-ЛГБТ-законы страны и поцеловал басиста на сцене. Гомосексуальные отношения в Малайзии караются штрафами и лишением свободы сроком до 20 лет.

Простым туристам на месте Роналду грозило бы задержание и выдворение из страны, предположили собеседники канала. Но он-то не простой турист, а тот, кого пригласили в страну специально для популяризации футбола.

Криштиану Роналду повыигрывал все что можно, забил сумасшедшее количество голов. Он великий человек. Во всех странах, где играл, он уже был чемпионом: в Испании, и Англии, и Италии. <…> А для Саудовской Аравии его переезд — сумасшедшая реклама. У них денег хватает, там «нефтяные» деньги и так далее, и народ ходит на матчи, они полные стадионы собирают. <…> Он востребован. Я был бы рад даже, если бы Роналду приехал и играл у нас за «Зенит» Борис Раппопорт футбольный эксперт, бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита»

По мнению Бориса Раппопорта, Роналду, несмотря на то что ему уже 38 лет, мог бы еще получить контракт в Европе, — играть на чемпионатах в Саудовской Аравии при его уровне сравнительно несложно. С другой стороны, здесь он «прилично» получает. Кроме того, если молодой игрок и мог бы «потерять европейский уровень», перестав играть в Европе, то такому тертому калачу как Роналду это не грозит.

Словом, саудовцы вряд ли обидят легенду футбола. А вот простым смертным лучше запомнить и не повторять его промах.