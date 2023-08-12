Спорт 12 августа 2023, 23:25 Криштиану Роналду завоевал первый трофей в Саудовской Аравии «Аль-Наср» завоевал Кубок арабских чемпионов благодаря дублю Роналду РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Аль-Наср» победил в матче с «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов. Матч прошел в городе Таифа в Саудовской Аравии на Международном стадионе имени Короля Фахда.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе «Аль-Насра» на 74-й минуте отличился Криштиану Роналду. В дополнительное время он вывел свою команду вперед — португалец забил второй мяч на 98-й минуте.

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При этом «Аль-Наср» играл в меньшинстве. На 71-минуте защитник Абдулла Аль-Амри получил красную карточку.

Ранее в ходе турнира Роналду после забитого мяча перекрестился, несмотря на запрет в Саудовской Аравии на публичную демонстрацию христианских жестов. За такой поступок спортсмена могут арестовать.

Несколько лет назад похожая ситуация произошла с нападающим Хуаном Пабло Пино, игравшем в составе «Аль-Насра». Тогда спортсмена арестовали, потому что полицейские увидели на его руке непокрытую татуировку с изображением Иисуса Христа.