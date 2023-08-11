Мир 11 августа 2023, 17:23 Криштиану Роналду нарушил закон, перекрестившись в Саудовской Аравии Игрока «Аль-Насра» Роналду могут арестовать за то, что он перекрестился в Аравии РИА «Новости»

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол в матче Клубного кубка арабских чемпионов против иракской «Аль-Шорты», после чего перекрестился, сообщило издание Italy 24 Press News. За этот жест форварда могут арестовать — в Саудовской Аравии, где выступает спортсмен, действует запрет на публичную демонстрацию символов христианской веры.

Звездный нападающий сборной Португалии принес победу своей команде. После забитого мяча он перекрестился, после чего отпраздновал забитый мяч в фирменном стиле.

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Авторы статьи напомнили, что законы Саудовской Аравии строго запрещают демонстрировать все, что связано с христианством. Власти считают это серьезным преступлением — в этом усматривают попытку обратить местных в свою веру.

Издание напомнило, что похожая история приключилась с колумбийским нападающим Хуаном Пабло Пино, который выступал в составе «Аль-Насра» несколько лет назад. Футболиста арестовали, потому что полицейские заметили на его руке во время прогулки в торговом центре непокрытую татуировку с изображением Иисуса Христа.

В июле Роналду заявил, что не вернется играть в Европу. Он объяснил решение тем, что уровень местных лиг серьезно упал.