Мир 21 февраля 2023, 21:55 Китайский дипломат задал неудобный вопрос Боррелю о двойных стандартах Запада Китайский дипломат Ван И спросил Евросоюз, почему Россию вооружать нельзя, а Украину можно РИА «Новости»

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Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И задал неудобный вопрос главе евродипломатии Жозепу Боррелю про Украину. Об этом сообщил Боррель на пресс-конференции в НАТО.

Боррель отметил, что у них с китайским госсоветником сложились хорошие отношения. У политиков состоялся откровенный разговор в Мюнхене. По словам главы евродипломатии, Ван И был очень ясен и сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии боевых действий. Но он поинтересовался, почему его так беспокоит тема поставок вооружений российской стороне, если Евросоюз сам передает боеприпасы киевскому режиму.

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«Он спросил: „Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?“» — признался Боррель.

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что позиции России и Китая в сфере глобальной безопасности крайне схожи. Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился из-за улучшения отношений РФ и КНР. По его мнению, военное сотрудничество России и Китая может спровоцировать начало третьей мировой войны.