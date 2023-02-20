Мир 20 февраля 2023, 23:17 Член Политбюро Китая Ван И приедет в Россию 21 февраля — СМИ ТАСС: член Политбюро ЦК КПК Ван И прибудет в Россию 21 февраля Pixabay

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Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, члена Политбюро Ван И в Россию ожидается 21 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник, осведомленный о визите.

«Ожидается прибытие во вторник», — сказал источник агентства.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречу китайского дипломата с главой государства Владимиром Путиным. Представитель Кремля пообещал проинформировать журналистов о времени встречи, если она состоится.

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На переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном Ван И заявил, что Китай не собирается мириться с попытками Америки угрожать российско-китайским отношениям. Два государства объединяет стратегическое сотрудничество, отметил глава канцелярии. Власти КНР не приемлют критику США в адрес китайско-российских отношений, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Блинкен пригрозил Китаю «реальными последствиями» в случае поставок вооружения России. Госсекретарь не уточнил деталей, но пообещал проблемы в отношениях с другими странами.