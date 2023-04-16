Эксклюзив 16 апреля 2023, 14:24 Каждому по вере его. Зеленский подписал себе приговор пасхальным обращением Политолог Михайлов: Зеленский своим пасхальным выступлением подписал себе приговор Официальный сайт президента Украины

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Президент Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский выступили с пасхальными обращениями. И если глава России говорил о важной роли церкви, особенно в условиях серьезных вызовов, то его коллега с Украины пустился в рассуждения о Крыме и Донбассе. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» выделил главное из речи глав двух государств.

Далее — его прямая речь.

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Многие эксперты обратили внимание на пасхальные выступления руководителя Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Провокация в праздничную ночь

У Зеленского было откровенно провокационное поздравление на фоне Киево-Печерской лавры. Он заявлял о необходимости вернуть Крым, <…> о больших преодолениях. О каких вершинах говорит Зеленский? Прежде всего, думаю, о вершине накопления собственных богатств — он украл не меньше 500 миллионов. И об этом уже говорит американская разведка. И, конечно, о «вершине» пропасти для своего народа, прежде всего.

Во-первых, делая заявление на фоне Киево-Печерской лавры, он очень сильно раскалывает подобным образом украинское общество. На Украине очень много сторонников канонической Украинской православной церкви, не раскольнической. И Зеленский своим выступлением показал, на чьей он стороне.

И тем самым расставил акценты — все, обратного пути не будет, раскольничество продолжится, сатанизм возглавил Украину. Тем самым Зеленский подписал себе приговор, на самом деле.

Разговор о вере и добре

Владимир Путин, в отличие от него, обратил внимание, насколько церковь важна для народа. И не то что церковь — вера и проводники ее. Как объединяющий фактор, а не разобщающий. Потому что вера в добро, Бога объединяет людей. И поэтому мы победим.

Никаких угроз Владимир Владимирович не позволил в сторону Украины. Он просто сделал акцент: кто во что верит, тот и получит свое — тому и по вере его. [Путин] недвусмысленно намекнул на это в своем выступлении.

Зеленский заявил одно и получит то, чего желает другим. Владимир Владимирович сказал о том, что нужно верить, быть добру. И именно церковь способствует единению народа в тяжелые времена — вера и церковь.