Мир 16 апреля 2023, 08:42 Зеленский в пасхальном обращении снова заговорил о Крыме и Донбассе Президент Украины Зеленский в пасхальном обращении упомянул Крым и Донбасс РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский записал пасхальное обращение к жителям страны. В нем он в очередной раз высказал территориальные претензии на Крым и другие новые регионы России. Видео политик записал у Успенского собора — главного храма Киево-Печерской лавры, откуда власти республики пытаются изгнать священнослужителей канонический УПЦ.

Ролик с поздравлением появился в Telegram-канале Зеленского. Его опубликовали дважды — на украинском и на английском языках.

Реклама

В поздравлении Зеленский также заверил жителей страны, что ВСУ сделали уже очень многое, а впереди у них одна из самых сложных вершин. Вероятно, речь идет о планируемом контрнаступлении украинской армии, о котором постоянно говорят в Киеве. Премьер Украины Денис Шмыгаль, в частности, сообщал о том, что Вашингтон не сомневается в том, что оно состоится в ближайшее время.

ВСУ, которые восхваляет Зеленский, в пасхальную ночь успели ударить по району собора в Донецке, выбрав момент, когда в храме находились прихожане, пришедшие на службу в честь Светлой Пасхи. В результате погиб один человек, шестеро пострадали.