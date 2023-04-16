Общество 16 апреля 2023, 09:20 Путин отметил особую роль церкви в условиях серьезных вызовов Путин: церковь всегда была рядом с народом, делила с ним тяготы и радости РИА «Новости»

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Праздник светлой Пасхи всегда дарит надежду и вдохновляет на добрые поступки, отметил президент РФ Владимир Путин в обращении ко всем православным христианам и россиянам. Глава государства отметил особую роль церкви и ее значение в условиях множества новых вызовов.

«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи <…> служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», — отметил Путин.

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Он обратил внимание, что церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы.

На сегодняшний день в условиях серьезных вызовов она принимает активное участие в благотворительности и делах милосердия, добавил глава государства. По его словам, благодаря церкви люди могут найти прочную духовную опору.

Президент присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Торжественный молебен совершил патриарх Кирилл, уточнили в пресс-службе Кремля.