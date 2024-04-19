Мир 19 апреля 2024, 20:44 Новая Странная война? Как Иран и Израиль куртуазно обменялись ударами Политолог Самонкин: США провоцируют Иран для контроля над Ближним Востоком Система ПВО Израиля «Железный купол» в действии / Global Look Press

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Непривычная для нашего жестокого мира куртуазность боевых действий продолжает наблюдаться в развитии кризиса между Ираном и Израилем. В ночь на 19 апреля целый ряд крупных американских телеканалов объявил, что Израиль обстрелял иранскую провинцию Исфахан, но затем информация стала размываться. Кто, кого, чем, по каким объектам, а главное, зачем атаковал, разбирался «360».

Что известно об ударах по Ирану?

Fox News сообщил, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» удар по территории Ирана. Каналы ABC и CBS подчеркнули, что атаку провели с помощью ракет и беспилотников, а власти Израиля до этого предупредили Белый дом о намерениях ответить на ответ (да, именно так) Тегерана.

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Позже Reuters опровергло использование ракет — Тель-Авив ограничился беспилотниками.

Военный парад в Иране / Global Look Press

Подозрительно много знающие американские журналисты быстро добавили, что Вашингтон тут вообще не при делах. CNN сообщил об этом со ссылкой на источники в правительстве.

«Мы не поддержали этот ответ», — процитировали журналисты одного из американских чиновников.

Судя по данным иранского информагентства Fars, над городом Тебриз в провинции Исфахан точно сработали системы ПВО, также власти быстро остановили работу аэропортов на западе страны — в том числе в Тегеране и Ширазе.

Позже американская (опять!) газета The New York Times установила через свои источники в Иране, что израильские силы целились по Восьмой тактической авиабазе близ Исфахана.

По этому поводу владелец соцсети X Илон Маск ехидно заметил, что на деньги американских налогоплательщиков (так как угадайте, кто основной спонсор израильской военщины) уничтожают иранское имущество, купленное на деньги американских же налогоплательщиков (по словам предпринимателя, крупная часть иранской авиации — старые американские машины, приобретенные еще во времена шахов).

Но при обсуждении атаки некоторые СМИ заметили: авиабаза не непосредственная цель для Израиля. Вопрос в ее близком расположении к одному из ядерных объектов Ирана — разумеется, он не пострадал, но демонстрация силы со стороны ЦАХАЛ была красноречивая.

Эскалация? Какая эскалация?

Казалось бы, все всеми весьма довольны и удовлетворены, обеим сторонам конфликта можно бить себя кулаком в грудь и громко заявлять, как противник поплатился за агрессию. Но действия Ирана и Израиля оказались немного другими. И на то есть свои причины.

Для начала, Израиль решил не брать на себя ответственность за все, что происходило ночью на 19 апреля. Да, оказывается, так можно!

«Израиль по стратегическим соображениям официально не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану», — написала газета The Jerusalem Post.

Военный парад в Иране / Global Look Press

На это Тегеран ответил по-персидски уклончиво: никакого урона от атаки никто не получил, значит, и волноваться незачем.

«Звук взрыва сегодня утром был связан со стрельбой ПВО по подозрительным объектам, никакого инцидента не произошло, и ущерб не был нанесен», — сообщил информагентству IRNA второй бригадный генерал армии Ирана Сияваш Михандуст.

Но еще больше удивили иранские источники Reuters. С их подачи в информационном пространстве появилась идея, что неопознанные беспилотники были вовсе не со стороны Израиля, а откуда-то с территории самого Ирана. Чудеса, да и только!

«Иностранный источник инцидента не подтвержден. Мы не получили никакого подтверждения внешней атаки», — процитировали журналисты неназванного иранского политика.

Открытым текстом (кто еще может позволить себе такую роскошь в политике!) озвучил происходящее министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью российским СМИ он заявил: Москва передала Израилю, что большой войны на Ближнем Востоке Иран точно не хочет.

«Были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами. И мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет», — заверил Лавров.

Новая Странная война

Если Иран не хочет эскалации, да и Израиль не хочет эскалации, кто же ее добивается? Как рассказал «360» председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин, подливает масла в огонь ближневосточного неспокойствия в первую очередь Вашингтон. У Штатов руки чешутся расшатать условный порядок, который удалось навести после сирийского кризиса.

«Руками Израиля США хотят управлять ситуацией на Ближнем Востоке и контролировать ситуацию полностью. Когда закончился кризис в Сирии, урегулирование конфликта перешло от США к России, Турции и Ирану. Они закрепили серьезный, советский формат, призванный сохранять безопасность в регионе. Все это делает Америку истерическим гегемоном, который хочет вернуть свои позиции», — уточнил Самонкин.

Политолог напомнил, что изначальная атака на иранское консульство очень напоминает другой опасный случай, где Соединенные Штаты играли ведущую роль.

Шествия памяти генерала Касема Сулеймани, апрель 2024 / Global Look Press

«Такую ситуацию мы наблюдали при Трампе, когда чуть ли не вспыхнул конфликт с Ираном из-за убийства генерала Сулеймани, эти события в памяти иранцев еще свежи. Но теперь стороны конфликта обмениваются вежливыми военными ударами», — пояснил он.

Так что Израиль действует, конечно, с ощутимым американским акцентом. Но все же, судя по общей реакции, а также заявлениям о том, что с ходу Иран на ночную атаку отвечать не намерен, довести прямо сейчас напряжение до активной войны не получается.

На рассвете Второй мировой, в 1939-1940 годах, французские войска посиживали в укреплениях вдоль оборонительной линии Мажино, а немецкие — вдоль оборонительной линии Зигфрида. Изредка они устраивали для приличия локальные бои, союзники иногда летали побомбить немецкие индустриальные районы, а немцы втихаря занимались Польшей, Данией и Норвегией. В историю этот период вошел как Странная война.

Глядя сейчас на обмены между Ираном и Израилем ударами, которые пока не оборачиваются ни крупными жертвами, ни, слава богу, повреждением ядерных объектов, ни втягиванием в разборки соседних стран, невольно думаешь: может, это и к лучшему? Если уж не получается не воевать, то лучше воевать «странно».