Мир 11 января 2024, 16:10 (обновлено: 11 января 2024, 17:35) Истребители с душком. Зачем американцы накачивают Финляндию оружием Военный обозреватель Баранец: США накачивают Финляндию оружием ради своего ВПК Истребитель F-35A в полете / Викимедиа

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Американцы собираются передать финнам свои истребители F-35A. Машины имеют дурную славу и не раз попадали в аварии, но Финляндия, напуганная сказками о «скором нападении» России, рада и этому.

Танки и самолеты для финнов

Североатлантический альянс планирует вооружить Финляндию. Американцы собираются передать ей 64 истребителя F-35A. Некоторые эксперты считают, что эти машины обладают хорошими разведывательными возможностями. Также поставят тяжелую бронетехнику, в том числе танки M1A1 Abrams.

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Ранее финны хвастались усилением работы своего оборонно-промышленного комплекса. На расширение объемов выпуска оружия выделили примерно 25 миллионов долларов. Кроме того, инвестиции предоставила норвежская оборонная компания NAMMO, имеющая собственные производства в Финляндии.

Часть боеприпасов финны пообещали поставлять Украине, ведь остальные западные союзники существенно сократили военную помощь ВСУ из-за неспособности нарастить производство снарядов.

Чем известны истребители F-35А

Многофункциональные истребители пятого поколения F-35 разработала для ВВС США американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corporation. Машины выпускают в трех вариантах, и F-35A — технологически самая простая, облегченная и дешевая версия стоимостью 82 с половиной миллиона долларов.

Именно низкая цена сделала эту модель желанной покупкой для ВВС Израиля, Дании, Норвегии, Южной Кореи, Италии, Нидерландов. Еще семь стран — Польша, Канада, Сингапур, Чехия, Швейцария, Германия и Бельгия — запланировали приобретение этих самолетов.

В 2019 году американцы обкатали F-35A на Ближнем Востоке: дважды они уничтожали туннели исламских боевиков в Ираке. Но список аварий и катастроф у этих машин намного длиннее: у них не раз горели и просто отказывали двигатели, ломались шасси, случались крушения во время полетов либо при посадке.

F-35 — истребитель с изъянами

Журналист, писатель, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец подтвердил «360», что за истребителем F-35 давно тянется шлейф дурной репутации. Когда США принимали эту машину на вооружение, специалисты обнаружили в ней примерно 80 недоработок.

«Но чтобы „протолкнуть“ этот истребитель, чтобы он был принят на вооружение, ушлые американские представители военно-промышленного комплекса решили обдурить и Белый дом, и Пентагон», — рассказал Баранец.

Истребитель ВВС США F-35A, 2018 год / Викимедиа

По его словам, производители пообещали все исправить и поделили недоработки на три сорта. Первые — те, что можно устранить за неделю или месяц. Вторые — в течение полугода, третьи (нуждающиеся в радикальном исправлении) — на протяжении года. Тем временем F-35A приняли на вооружение.

Кстати, заявления, будто F-35A может годиться для разведки, неверны. Эта машина — истребитель и уже своим названием говорит, в чем ее главное назначение: истребление средств защиты или нападение на противника. Виктор Баранец

Эксперт отметил, что F-35 прежде всего предназначен для борьбы с российскими самолетами любого типа, будь то истребитель, бомбардировщик, штурмовик или военный транспортник. Для этого используют ракеты «воздух — воздух». Также в ассортименте есть ракеты «воздух — земля» для нанесения ударов по поверхности.

«Что касается разведки, то любой военный самолет, будь он Соединенных Штатов, Китая или России, во время вылета выполняет и разведывательные задачи. Докладывает, что видит в воздухе, что видит на земле и консультируется с диспетчером», — уточнил Баранец.

Планы НАТО против России

Собственная армия у Финляндии невелика: 12 тысяч профессиональных военных и 22 тысячи ежегодно обучаемых призывников. Однако повышение ее боевого потенциала укрепит позиции страны на северо-западном фланге НАТО. В этом и заключается стратегия альянса, принявшего к себе финнов, а скоро — и Швейцарию, заметил собеседник «360».

Есть у Запада и другие расчеты: схватка за Северный морской путь и за контроль пространства, которое к нему примыкает. Главная нацеленность таких маневров — конечно, Россия. Но вот почти 1300 километров границы с финнами надежно прикрыты российской армией.

Этим уже начали заниматься: там будет корпус, две дивизии, огромное количество пограничных застав. Кроме того, наша разведка установила, что на 20 финских базах будут дислоцироваться эти самые самолеты США. Виктор Баранец

Есть сведения о планах размещения на финской территории новых военных баз и объектов, добавил Баранец. Словом, делают все для того, чтобы стращать Финляндию мнимой российской военной угрозой и под этим предлогом заставить принимать любое оружие.

«Соединенные Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы как можно больше стран получали их оружие. Ведь это сулит процветание военно-промышленного комплекса США», — пояснил эксперт.

Накачивание вооружением Украины идет по совершенно другой программе, заметил Баранец. Финляндия — новичок: американцы хорошенько проинспектировали страну, увидели, что представляет собой ее армия, и теперь на всю катушку пытаются использовать финское пространство для противостояния с Москвой.

Конечно, раздувается миф, что не сегодня — завтра президент Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу спрыгнут на парашютах и будут в берцах бегать по крыше Министерства обороны Финляндии. Виктор Баранец

Баранец напомнил, что финны долгие годы отказывались вступать в Североатлантический альянс. Но западная пропаганда постепенно внедрялась в финское общественное сознание и последние опросы показывают, что жители этой страны всерьез верят: если они не будут в составе НАТО, Россия непременно на них нападет.

«Вот только зачем нам нужны? У нас что — нет леса, рыбы, творога, нефти, угля и так далее? Но эту маразматическую искусственную угрозу на всю катушку использует Запад. И президент Украины Владимир Зеленский подпевает: „Если не поможете победить, Путин вас всех на колени поставит, вообще перебьет всю Европу!“» — подытожил собеседник «360».