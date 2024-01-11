Мир 11 января 2024, 07:21 Финляндия получит американское оружия для противостояния России RealClearDefence: США передадут Финляндии оружие для борьбы с Россией Unsplash

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США поставят Финляндии истребители и бронетехнику для усиления границ с Россией. Об этом изданию RealClearDefence заявила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт.

По ее словам, НАТО планирует вооружить Финляндию для борьбы с Россией.

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«Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения», — указала аналитик.

Эксперт добавила, что американская сторона передаст финнам 64 истребителя F-35A, основной характеристикой которых являются разведывательные возможности. Она отметила, что вслед за самолетами США поставят Финляндии тяжелую бронетехнику.

«Финляндия — логичный кандидат на получение танков M1A1 Abrams, учитывая ее протяженную границу с Россией», — заключила Уайт.

Ранее Финляндия усилила работу своего ВПК. Министр обороны Антти Хаккянен предупредил, что НАТО и Россия начали новую холодную войну. Он напомнил, что страны Запада не ожидали, что российская оборонная промышленность станет такой мощной.