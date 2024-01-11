Эксклюзив 11 января 2024, 12:22 США используют Финляндию. Политолог объяснил оснащение страны американским оружием Политолог Мезюхо: США используют Финляндию для блокирования России Marcus Brandt/dpa/globallookpress

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Поставки американского вооружения в Финляндию связаны с недавним вступлением страны в НАТО. Об этом «360» рассказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Сегодня Финляндия используется Соединенными Штатами Америки для блокирования Российской Федерации на севере Европы. И, конечно, в этом смысле Соединенным Штатам Америки выгодно географическое положение Финляндии», — объяснил эксперт.

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По его словам, сейчас в интересах американцев происходит деградация российско-финских торговых отношений, которые выстраивались годами еще со времен существования Советского Союза. Финляндия зарабатывала колоссальные деньги на торговле с РФ и в советский период, и во времена новейшей истории России.

«Но сегодня, будучи несамостоятельным государством и принадлежа к западному блоку держав, она придерживается принципов антироссийской политики как внутри, так и вовне, как внутри страны, так и по внешнеполитическому контуру», — заключил политолог.

Старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт ранее заявила, что НАТО планирует вооружить Финляндию для борьбы с Россией. Северной стране поставят танки Abrams и истребители F-35A.