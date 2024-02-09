Эксклюзив 09 февраля 2024, 16:19 Исторический момент. Как проходили внеочередные президентские выборы в Азербайджане? Явка на внеочередных выборах президента Азербайджана составила 76,73% Телеканал «360»

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Внеочередные президентские выборы провели в Азербайджане 7 февраля. Впервые они состоялись на всей территории конституционной республики, включая Карабах, контроль над которым страна восстановила в сентябре 2023 года. Корреспондент «360» Эльдар Рахимов побывал в Баку и в деталях узнал, как проходило голосование.

«Баку, „город ветров“, — это не просто столица Азербайджана, но и крупнейший промышленный, экономический и туристический центр всего Закавказья. На улицах города сегодня немноголюдно, что для этих мест непривычно. А все потому, что в стране проходят президентские выборы. Люди голосуют на избирательных участках. Для азербайджанцев — это исторический день», — рассказал журналист.

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Впервые за 30 лет главу государства выбирал весь Азербайджан, включая Карабах, где открыли 26 избирательных участков.

Для Азербайджана это очень важно, символически. Впервые выборы проводятся на всей территории. С момента независимости такого не было. Это вопрос гордости для всех азербайджанцев, что урны для голосования будут на освобожденных территориях. Фарид Шафиев председатель правления Центра анализа международных отношений в Азербайджане

Здесь же, в Карабахе, голосовал действующий президент республики Ильхам Алиев с семьей. Восстановление территориальной целостности Азербайджана стало главной причиной досрочных выборов. Их провели на год раньше по распоряжению главы государства.

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В нашей конституции, в соответствующей статье, предусмотрено, что президент Азербайджанской Республики может объявить проведение внеочередных выборов, то есть все, что сейчас происходит, осуществляется в четком правовом поле. Те ресурсы, которые мы отвлекали на решение проблем Карабаха, будут направлены на созидание. Низам Сафаров руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан — Россия

По данным Центральной избирательной комиссии Азербайджана, по всей стране работали более 6,5 тысячи участков. Еще 49 участков открыли для граждан Азербайджана за рубежом — в 37 странах, в том числе три в России.

На пост президента баллотировались семь кандидатов, включая действующего главу государства Ильхама Алиева. По оценкам экспертов, жители республики восприняли эти выборы как возможность выразить уважение и благодарность нынешнему президенту за возвращение Карабаха.

Было установлено около тысячи веб-камер, из них 650 работали в нон-стоп режиме, то есть запись шла постоянно. Мы одними из первых применили это на президентских выборах, так что Азербайджан гордится этим. Мазахир Панахов председатель ЦИК Азербайджана

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Для участия в голосовании зарегистрировали около 6,5 миллиона граждан Азербайджана. За выборами следили порядка 90 тысяч наблюдателей и 109 международных СМИ, включая съемочную группу «360».

«Процедура голосования — современная и понятная. Сначала у избирателей проверяют документы, если все в порядке, выдают бюллетень и приглашают в кабинку. Финальный этап — сделать выбор и опустить бюллетень в урну. Все просто, а главное — открыто и прозрачно. Вот, кстати, и веб-камера, отсюда вся картина в режиме реального времени уходит в ЦИК», — отметил Эльдар Рахимов.

Еще во время предвыборной гонки все эксперты единодушно признавали фаворитом Ильхама Алиева, популярность которого находится на пике после восстановления контроля Баку над Карабахом. Это подтверждают слова азербайджанцев, пришедших на избирательные участки.

Я думаю, победит наш президент Ильхам Гейдарович Алиев, который успешно продолжает политику нашего национального лидера — Гейдара Алиева. Я полностью поддерживают политику нынешнего президента. Эльмир Джафаров житель Азербайджана

Я горжусь тем, что я живу в исторический момент на своей родине. Очень благодарна нашему нынешнему президенту за то, что он дал нам возможность пережить это счастье. Тамила Каргенлинская участница голосования

За кого проголосовали? За Ильхама Алиева. Почему такой выбор? Знаете, я с 96-го года голосую, тогда еще за Гейдара Алиева. Я абсолютно верю в способности президента — многое видно из того, что происходило с нашей страной. Джамиль местный житель

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На следующий день после выборов ЦИК Азербайджана объявил предварительные результаты. Победу в пятый раз одержал Ильхам Алиев, набрав 92,12% голосов избирателей при явке 76,73%. Всего, по данным Центризбиркома республики, за действующего президента проголосовали 4 577 693 человек.

Официальные результаты объявят в течение 10 дней после выборов. Президент России Владимир Путин уже поздравил Ильхама Алиева с победой. Российский лидер поговорил с азербайджанским коллегой по телефону и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту.

Президента Азербайджана избирают на семь лет. Для Алиева этот срок будет пятым — конституция республики не ограничивает количество президентских сроков для одного человека.