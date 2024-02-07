Мир 07 февраля 2024, 19:05 Стали известны предварительные итоги выборов президента Азербайджана Exit poll: Алиев лидирует на досрочных выборах Азербайджана 93,9% голосов РИА «Новости»

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Ильхам Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана. По данным exit poll Oracle Advisory Group, у него 93,9% голосов.

Социологи опросили 63 тысячи избирателей на тысяче участков, в том числе в Нагорном Карабахе. На выборах президента Азербайджана наблюдается высокий интерес избирателей, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России.

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«Избирательный процесс проходит гладко, нарушения отсутствуют», — передали в ЦИК.

На участках высокая явка, выстаиваются очереди из желающих проголосовать. Впервые выборы проходят на территории Нагорного Карабаха, что очень значимо для Азербайджана.

Ранее Азербайджан решил выйти из Совета Европы. Власти увидели попытку необоснованного вмешательства в избирательный процесс страны после решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи.