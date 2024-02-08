08 февраля 2024, 11:37
Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах
Путин поздравил главу Азербайджана Алиева с победой на президентских выборах
Ильхам Алиев одержал победу на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Российский лидер Владимир Путин поздравил коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе телефонного разговора <…> Путин тепло поздравил <…> Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту», — отметили в Кремле.
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Также президенту Азербайджана отправили поздравительную телеграмму. Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лидера республики, Путин пожелал Алиеву успехов на посту «во имя развития Азербайджана и процветания народа».
Накануне вечером стало известно, что Ильхам Алиев набрал 93,9% голосов на досрочных выборах главы республики.
Как отметили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России, на голосовании зафиксировали высокий интерес среди избирателей. На участках социологи провели опрос среди 63 тысяч респондентов, в том числе в Нагорном Карабахе.
Владимир Путин
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Азербайджан
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