Власть 08 февраля 2024, 11:37 Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах Путин поздравил главу Азербайджана Алиева с победой на президентских выборах РИА «Новости»

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Ильхам Алиев одержал победу на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Российский лидер Владимир Путин поздравил коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе телефонного разговора <…> Путин тепло поздравил <…> Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту», — отметили в Кремле.

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Также президенту Азербайджана отправили поздравительную телеграмму. Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лидера республики, Путин пожелал Алиеву успехов на посту «во имя развития Азербайджана и процветания народа».

Накануне вечером стало известно, что Ильхам Алиев набрал 93,9% голосов на досрочных выборах главы республики.

Как отметили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России, на голосовании зафиксировали высокий интерес среди избирателей. На участках социологи провели опрос среди 63 тысяч респондентов, в том числе в Нагорном Карабахе.