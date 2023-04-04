Эксклюзив 04 апреля 2023, 16:55 «Используют все методы». Уголовное преследование Трампа объяснили желанием не допустить его к выборам Политолог Светов: уголовное дело пойдет на пользу избирательной кампании Трампа РИА «Новости»

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Действующие американские власти прибегают к любым методам, чтобы не допустить к очередным выборам президента страны экс-главу государства Дональда Трампа, заявил «360» журналист и политолог Юрий Светов. По его словам, подобное происходило в США на протяжении всего ХХ века.

За что будут судить Трампа

Ранее стало известно, что прокуратура Манхэттена переквалифицирует все 34 пункта обвинения в отношении Дональда Трампа в уголовные. Юрий Светов отметил — не зная особенностей американской юриспруденции, судить об этом довольно сложно.

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«У нас было выхвачено — вот, [Дональда] Трампа там судят за то, что он заплатил за молчание даме с низкой социальной ответственностью. Да не за это его судят-то. Там претензии к нему, что все эти платежи были проведены как-то не так, и в том числе не были заплачены налоги <…> Вот на этом его и прихватили», — рассказал политолог.

По его словам, у прокурора есть соответствующие полномочия. Собеседник «360» добавил, что правоохранители нашли основания для переквалификации обвинения, на что теперь и давят.

Кому поверит общество

Юрий Светов подчеркнул — несмотря на старания прокурора, американская общественность пока не верит в официальную версию. Люди уверены в том, что историю с Трампом раздули с одной целью — не допустить его к выборам президента страны.

РИА «Новости»

«У общества есть твердая убежденность, что вся эта история развернута для того, чтобы не допустить Трампа к выборам. Переквалификация на уголовное дело связана именно с этим. Если он будет наказан административно, это не препятствует ему занимать должности и участвовать в кампаниях, а если уголовная — это помешает», — объяснил Светов.

Кто защитит экс-президента США

Несмотря на всю серьезность обвинений, Дональд Трамп уже сталкивался с подобными ситуациями. Политолог напомнил, что во времена активного ведения бизнеса экс-глава государства прошел через множество юридических процессов.

«Он богатый человек, у него мощная команда юристов. Желающих участвовать в защите Трампа хоть отбавляй, потому что для юриста это возможность украсить свое досье таким результативным делом», — предположил журналист.

Отработанная схема и бесплатный пиар

Судебные тяжбы только начинаются, и продолжаться они будут еще долго, рассказал Юрий Светов.

«Думаю, это будет работать на пользу избирательной кампании Трампа, он бесплатно получает еще одну трибуну, на которой говорят. Одно только но: если все-таки в рукаве у этого прокурора не спрятан какой-то туз, который он в решающий момент вытащит и покажет Трампу совсем в неблаговидном свете», — отметил специалист.

По его словам, устроившие уголовное преследование обо всем догадывались. Это хорошо продуманный, целенаправленный ход, такими вещами в США занимались на протяжении всего ХХ века, добавил Светов.

РИА «Новости»

«Они затеяли этот процесс, потому что они используют все методы для того, чтобы остановить Трампа. Вспомним выборы 2016 года, сколько было попыток доказать, что Трамп связан с Россией? Что Россия помогает ему победить? Они (попытки — прим. ред.) все рассыпались в прах, а кто помнит, что они не доказаны? Помнят, что Трампа обвиняли в связи с русскими», — резюмировал собеседник «360».

Вечером 3 апреля Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк для участия в судебном разбирательстве. Ранее он назвал предъявленные ему обвинения политическим преследованием.