Мир 04 апреля 2023, 10:27 Все пункты обвинения в отношении Трампа переквалифицировали в уголовные Yahoo: прокурор Брэгг сделал 34 пункта обвинения против экс-президента Трампа уголовными flickr

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Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга решил переквалифицировать все 34 пункта обвинения в отношении бывшего президента США Дональда Трампа в уголовные. Об этом сообщил ресурс Yahoo News, ссылаясь на знакомый с ходом дела источник.

«Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк», — сказано в сообщении.

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Издание предположило, что эту меру могли принять из-за того, что действия бывшего главы Белого дома якобы были направлены для сокрытия иного преступления. Журналисты отметили, что за преступление класса Е, которое связано с фальсификациями деловых бумаг, человек может получить до четырех лет лишения свободы. Однако источник ресурса подчеркнул, что это маловероятный вариант развития событий

«Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз», — объяснил он.

Ранее Трамп объявил, что 4 апреля в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам. Они связаны с делом порноактрисы Сторми Дэниелс. Якобы бывший американский лидер заплатил ей за то, чтобы она молчала об их романе.