Мир 03 апреля 2023, 23:33 Трамп прилетел в Нью-Йорк, где предстанет перед судом — СМИ CNN: экс-президент США Трамп прибыл в Нью-Йорк, где 4 апреля предстанет перед судом РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк, где 4 апреля предстанет перед судом, сообщил телеканал CNN. По его данным, политик станет первым экс-главой государства, которому предъявили обвинения по уголовным статьям.

Журналисты рассказали, что Трамп прилетел в Нью-Йорк из своего поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида вечером 3 апреля. Бывший президент остановится в здании небоскреба Trump Tower.

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По данным источников, сотрудники спецслужб сопроводят Трампа утром 4 апреля до офиса окружного прокурора. Следователи пообщаются с политиком, снимут отпечатки его пальцев, однако помещать в камеру зала суда не станут. На экс-главу государства не станут надевать наручники, но окружат силовиками — так его намерены защитить.

Судебное заседание состоится во второй половине дня. Источники телеканала отметили, что Трампу официально предъявят обвинения и, по всей видимости, освободят под подписку о невыезде.

Экс-главу Белого дома заподозрили в совершении преступления, связанного с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По одной из версий, Трамп имел с ней связь и заплатил, чтобы об этом никто не узнал. Сам политик назвал дело политическим преследованием.