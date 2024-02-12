Эксклюзив 12 февраля 2024, 14:14 Интервью Путина вызвало истерику в НАТО. Президент раскрыл многоходовку альянса Обозреватель Ракитский: Путин в интервью Карлсону раскрыл многоходовку НАТО Телеканал «360»

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Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало крайне неприятным событием для НАТО. А все потому, что президент России раскрыл карты альянса. Теперь о многоходовке блока узнали миллионы человек, констатировал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

«Вы кто такие?» — вспоминается завирусившаяся реплика из интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Кто бы сомневался, что его слова вызовут бурное волнение в Североатлантическом альянсе.

Об истерике среди участников блока рассказал французский политик из партии «Патриоты» Флориан Филиппо — ему там виднее.

Теперь НАТО призывает готовиться к большой войне с Россией, хотя Путин сказал, что это бред. Правда, на место «партнеров» он все-таки поставил, когда тонко заметил, что ядерный потенциал России совершенствуется ежедневно. Нам об этом говорят постоянно, вот теперь и им сказали. Пусть знают.

Но это интервью не про ядерное оружие и, вы удивитесь, не про исторический экскурс. Говорили, что это только для западной аудитории — вот это чушь. Это и для них, и для нас.

Что было сказано нам: президент в тонусе, Россия — сильная страна, народу в этом сомневаться не стоит, Китай — наш друг, а Путин как был, так и остался крутым мужиком. С этого он, кстати, заходил в политику, когда отказывался пить водку и обещал мочить террористов в сортире. Скоро выборы.

Что было сказано им: на контрасте двух президентов Путин и Байден — все равно что небо и земля. Первый — ходячий учебник истории, второй не помнит, когда умер его старший сын.

Есть альтернатива старику Джо — новый человек, хотя, по словам Путина, все зависит от истеблишмента, но тут хоть шанс есть, читаем мы между строк.

А новый человек — и это, разумеется, Трамп — заявил, что США помогут России завоевать страны НАТО в Европе, если те не будут платить взносы. Подливает масла в огонь, красавчик. Истерика превращается в паническую атаку.

Столтенберг кричит, что надо наращивать вооружение, но главное — помогать Украине. Она останавливает Путина. А Путин взял и раскрыл карты альянса, указав, что эти страшилки — не что иное, как дешевый пропагандистский манипулятивный прием, с помощью которого НАТО пытается убедить налогоплательщиков платить налоги, что уйдут на помощь Украине.

Круговая порука. Киеву нужны деньги, НАТО пугает народ, появляются деньги, Киев их тратит (иногда ворует), НАТО снова пугает народ. А истерика в блоке лишь по одной причине: Путин раскрыл их банальную многоходовку, и об этом узнали сотни миллионов человек.

Такая она, сложная политика — простыми словами Ракитского.