Мир 05 мая 2023, 19:22 Игра в молчанку. Почему Китай игнорирует попытки США возобновить военный контакт Политолог Мартынов: США грубо и по-хамски лезут в китайские дела Freepik

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Пентагон добивается встречи министра обороны США Ллойдом Остином с его китайским коллегой Ли Шанфу в начале июня. Администрация американского лидера Джо Байдена пытается возобновить военные контакты, несмотря на недавний отказ Китая, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Почему Пекин не реагирует на запросы Вашингтона и с какой целью американцы так настойчиво просят переговоров?

Почему прервались военные контакты США и Китая

Вопреки попыткам Соединенных Штатов организовать хотя бы телефонные переговоры между главами Минобороны, власти Китая не спешат налаживать отношения. Об этом «360» заявил политолог Маис Курбанов.

Среди причин прерывания военных контактов с КНР — уничтожение китайского аэростата над территорией США в феврале 2023 года. После этого инцидента Пекин отклонил несколько попыток Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами, писал Bloomberg.

КНР тогда выразила протест и заявила, что оставляет за собой право реагировать на уничтожение «шпионского шара».

Если смотреть на ситуацию более глобально, инцидент с уничтожением аэростата был скорее вишенкой на торте в китайско-американских отношениях, заявил политолог и международный эксперт Алексей Мартынов в беседе с «360».

Основная причина прерывания контактов — очевидное нагнетание со стороны США ситуации вокруг Тайваня и подталкивание островного государства к конфликту с официальным Пекином, объяснил эксперт.

Охлаждение отношений вызвала встреча спикера американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, уточнил Bloomberg. Мартынов предположил, что в режиме такого недружественного поведения со стороны Вашингтона и проявляется естественная молчаливая реакция со стороны Пекина.

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Зачем США хотят возобновить военные контакты с Китаем

Вашингтон старается наладить военный контакт с Пекином, поскольку решить проблемы в мире без него сейчас невозможно, отметил Маис Курбанов.

«Китай поглотил практически всю мировую экономику, поэтому без них (китайцев — прим. ред.) американцам будет сложно. Вашингтон хочет уговорить Пекин, и у них есть некоторый рычаг давления на Китай, мы это прекрасно знаем. Но этим Китайскую Республику не запугать», — сказал он.

РИА «Новости»

По мнению эксперта, Пекин вряд ли пойдет навстречу в организации переговоров между министрами обороны США и КНР, так как прекрасно понимает, какие цели преследуют американцы.

Но если китайцы все-таки согласятся на встречу, то в первую очередь Остин и Шанфу обсудят вопросы по Тихоокеанскому военному блоку (союз Австралии, Новой Зеландии и США), который официально направлен против КНР, добавил Мартынов.

Действия со стороны Китая и внешняя дипломатия

По словам Мартынова, с некоторых пор Китай «в дипломатическом смысле» пошел в наступление по всем фронтам. Недавно китайские политологи опубликовали большой доклад об активностях спецслужб США по организации государственных переворотов.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган (слева) и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И / РИА «Новости»

Доклад не несет в себе шокирующее раскрытие тайн, так как тема последние 15 лет считается предметом изучения российских экспертов и подразумевает публичные дискуссии, научные статьи и материалы, заявил политолог.

Они (китайцы — прим. ред.) везде идут в публичное наступление. Инициативы происходят также и на дипломатическом фронте, и не только, между прочим, по Украине. Здесь мы просто заметили, потому что нам это ближе. Гораздо эффективнее и сильнее выглядят китайские инициативы и действия дипломатического характера на Ближнем Востоке. Алексей Мартынов

Китайское посредничество, по мнению собеседника «360», также имело место в контактах с Саудовской Аравией и Израилем.

«Там осталось закрыть этот треугольник только по линии Израиля, и на Ближнем Востоке не останется места для англосаксонских интересов. Этого и добивается Китай», — уточнил он.

С другой стороны, Мартынов выразил удивление, как «грубо и по-хамски англосаксы лезут в китайские дела». Поведение администрации Байдена в вопросах Тайваня и других болезненных для Китая моментов, возможно, и вызывают такую ответную реакцию со стороны Минобороны КНР.

РИА «Новости»

Есть вероятность, что Китай не предпринимал бы такие меры противоборства, а «стоял бы в сторонке и смотрел, но они (англосаксы — прим. ред.) сами нарываются», заявил политолог.

«К сожалению, администрация Байдена, наверно, самая слабая и провальная за всю историю института президентства Соединенных Штатов», — подытожил Мартынов.