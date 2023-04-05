Эксклюзив 05 апреля 2023, 22:59 Политическая трансформация Ближнего Востока. Как отреагируют США на возвращение Сирии в ЛАГ Востоковед Тарасов: на Ближнем Востоке происходит уникальная политическая трансформация РИА «Новости»

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Саудовская Аравия впервые за 12 лет предприняла усилия по официальному возвращению президента Сирии Башара Асада в Лигу Арабских государств. Сирийского лидера решили пригласить на саммит ЛАГ, который Эр-Риярд принимает 19 мая. Будет ли это реабилитацией Асада и как на такой шаг отреагируют США, «360» рассказал востоковед Станислав Тарасов.

Далее — прямая речь.

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Первый шаг сделан

Я бы остерегся сейчас делать серьезные категорические заявления. Дело в том, что в Москве прошли переговоры на уровне замминистров иностранных дел Сирии, России, Турции, Ирана, на которых рассматривался вопрос урегулирование ситуации в Сирии в останинском формате. Статусность этих переговоров вроде бы небольшая, но, тем не менее, ее открывал [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Этому придается большое значение, потому что запущено было сразу несколько процессов. В декабре прошлого года состоялась встреча министров обороны России, Турции, Сирии и глав разведок, и было принято решение о процессе примирения Турции и Сирии. Были сообщения уже в арабской печати, что турки покидают районы северной Сирии, где находятся сейчас военные подразделения.

РИА «Новости»

Это было предусловие для того, чтобы начать переговорный процесс. До этого [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган делал заявление, что готов при посредничестве Москвы встретиться с президентом [Сирии Башаром] Асадом.

Вмешательство американцев

Казалось бы, в этом треугольнике будет идти процесс, но теперь и Иран, и российская сторона заявили, что к этому процессу подключились американцы. То есть сложилась такая пятерня американцев, где начался активный процесс сирийского урегулирования, и, видимо, связано не только с выводом турецких войск с севера Сирии, но и вывода американских войск с территории Сирии, которые там находятся незаконно.

Идет очень сложный процесс, переговоры завершились. Они, видимо, назначат дату встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств. Турецкая сторона спешит, чтобы завершить этот процесс до 14 мая, до выборов в Турции, и Эрдоган обозначит свою очередную политическую победу. Асад пока сопротивляется, он предполагает, что мирное соглашение можно подписать уже после этих выборов, но в общем то процесс пошел.

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На Ближнем Востоке происходит уникальная политическая трансформация, это связано с ослаблением влияния Соединенных Штатов Америки, безусловно, с изменением тактики США — вторая позиция. Третья позиция — на уровне так называемой высокой экспертизы американцы продолжают контакты с российской стороной по урегулированию и так далее.

Трансформация Ближнего Востока

И наконец, назревает еще одна сенсация — пошли сообщения, что при посредничестве Китая и России в Гонконге, в Шанхае сейчас проводятся секретные переговоры между Ираном и Израилем. Это очень, очень важно, потому что, если Иран идет на такие контакты, значит, признает Израиль как государство.

Я не рекомендовал бы сейчас выступать с антиамериканской критикой, потому что многие процессы носят такой согласованный характер, который свидетельствует, что американцы меняют свою стилистику и тактику поведения в районе Ближнего Востока.