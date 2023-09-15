Мир 15 сентября 2023, 19:56 Внезапное помилование. Зачем Мадрид решился на хитрый план с амнистией каталонцев? Испанист Филатов: правящая партия в Испании использует амнистию ради победы Предвыборный плакат с изображением премьер-министра Испании Педро Санчеса на одной из улиц Барселоны / РИА «Новости»

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Каталония не первое десятилетие пытается стать независимой от Испании. Долгие годы противостояние считалось ключевым вопросом во внутриполитической жизни страны. В 2017 году каталонские политики даже провели референдум, но многие из них в итоге оказались в тюрьме, другие бежали из страны. Теперь, в преддверии выборов, правящая партия резко решила помиловать заключенных, объявив об амнистии.

Каталонский вопрос

Власти Испании в последнее время переживают настоящую политическую бурю. Впервые за полвека правительство рассматривает возможность объявить масштабную, политически мотивированную амнистию, сообщила газета Politico.

В Испании метод помилования хотят применить не впервые: за один XX век было три подобных случая. Амнистию проводил диктатор Примо де Ривера в 1924 году, а также экс-лидер Мануэль Асанья — в 1936-м.

Последний раз амнистия коснулась Испании в 1977 году. Правительство приняло закон, который затронул всех заключенных, совершивших проступки и преступления во времена долгой диктатуры Франциско Франко.

Сегодня испанская конституция не включает в себя понятие об амнистии, поэтому вызвала столь острую внутриполитическую дискуссию.

Король Испании Филипп VI / РИА «Новости»

Местное правительство разделилось на две группы. Одна сторона посчитала, что амнистия не противоречит Великой хартии вольностей — одному из главных политико-правовых документов. Другая заявила, что эта мера будет походить на «всеобщее помилование», а оно запрещено статьей конституции о государственных решениях, принимаемых только с королевского согласия.

Форма правления в Испании — конституционная монархия. С 2014 года король — Филипп IV. Должность премьер-министра занимает Педро Санчес с 2018-го.

К тому же в 2010 году суд постановил, что единственная государствообразующая нация, признаваемая конституцией, — испанская.

Сторонники независимости Каталонии на митинге / РИА «Новости»

Борьба Каталонии за независимость

Каталония давно бьется за независимость. Одной из причин продолжительного противостояния Мадриду можно считать вступление в должность монарха Филиппа IV из династии Бурбонов. Он отменил старые законы Каталонии, запретил использование каталанского языка в администрации, университетах и церкви, а на места администраторов поставил кастильцев.

В 2009–2010 годах в Каталонии провели серию неофициальных консультативных референдумов, на которых 90% участников высказались за независимость. Через три года местный парламент принял декларацию о том, что область становится суверенным политическим и правовым субъектом Испании, и объявил о проведении референдума.

Сторонники независимости Каталонии проводят митинг в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона

Однако в 2014-м Конституционный суд признал решение каталонского парламента противоречащим государственным законам. Согласно его решению, автономная область не имеет права в одностороннем порядке организовывать волеизъявление по вопросу (не)принадлежности к Испании.

Тем не менее власти автономного сообщества Каталонии в 2017 году в одностороннем порядке провозгласили независимость после состоявшегося тогда же референдума. Конституционный суд Испании вновь расценил действие каталонских политиков как незаконное.

Участники митинга сторонников независимости Каталонии. Митингующие выступают против судебного процесса над региональными сепаратистскими политиками / РИА «Новости»

Не вся Каталония хотела провозгласить независимость, а лишь половина населения, рассказал «360» научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории при РАН Георгий Филатов.

«Каталония хотела провозгласить сепаратистские партии, которые пытались добиться расширения прав и полномочий для своего региона, в частности финансовой автономии, как у Наварры и Страны Басков. Мадрид Каталонии в этом отказал из-за высокого ВВП в области. Ее выпадение из страны, конечно, обрушило бы экономику», — объяснил он.

Но каталонцы пошли ва-банк и провели незаконный с точки зрения центральной власти референдум. Тех, кто принимал участие в его организации, посадили, а руководитель каталонского правительства Карлес Пучдемон подался в бега, уехав за границу.

Листовки сторонников независимости Каталонии, 2019 год / РИА «Новости»

Что изменит амнистия?

Амнистия политических заключенных для Испании будет означать, что к власти придет социалистическая партия, предположил Филатов. Более того, после заявления о помиловании каталонцев на первое место в политической гонке может выйти президент Социалистического интернационала и действующий премьер Педро Санчес, хотя он проигрывал оппозиционерам на недавних выборах.

«Амнистия политзаключенных и лидера каталонской партии Junts Пучдемона было его условием, при котором каталонцы будут поддерживать кандидатуру Санчеса при выборе главы правительства», — сказал испанист.

Премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите Европейского союза в Брюсселе / РИА «Новости» Бывший председатель правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон выступает на митинге сторонников независимости Каталонии в Перпиньяне во Франции / РИА «Новости» Премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите Европейского союза в Брюсселе / РИА «Новости» Бывший председатель правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон выступает на митинге сторонников независимости Каталонии в Перпиньяне во Франции / РИА «Новости»

Возможно, после такого политического кульбита в стране пройдет череда демонстраций, но общие волнения вряд ли затронут правительство, добавил он. Собеседник «360» подтвердил, что решение об амнистии будет противоречить конституции. Правда, несколько лет назад суд помиловал группу политзаключенных, и «никаких проблем не было».

Вместе тем помилование не будет означать то, что Мадрид де-факто признает Каталонию независимой областью, уточнил Филатов. Амнистия лишь позволит Пучдемону вернуться на родину и продолжить вести политическую деятельность.

Наклейка с изображением флага Каталонии на фонарном столбе во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне / РИА «Новости»

Политическая ловушка Санчеса

Действующий премьер-министр Испании и лидер местных социалистов Санчес пошел на этот шаг не просто так. Он хочет остаться на своей должности, поэтому объявил об амнистии для каталонских организаторов и участников референдума.

Партия Санчеса получила меньше голосов, а в случае амнистии каталонская партия сепаратистов его поддержит. Как раз их голосов не хватает для того, чтобы он снова стал премьер-министром. Георгий Филатов научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований

Помилование «рецидивистов» за независимость, в частности их лидера Пучдемона, поможет Санчесу остаться на своем месте. В этом и заключается план политика, подчеркнул собеседник «360». Однако победить на выборах с поддержкой сепаративной партии — это одно, а выстраивание дальнейших отношений и политическая деятельность — совершенно другое.

«Партия должна будет сохранять поддержку каталонских сепаратистских представителей. Как они дальше будут выставлять условия — непонятно. Если Санчес не станет премьер-министром, то сформируется новое правительство, и нужно будет смотреть на ситуацию», — отметил испанист.

Агитационный плакат лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса / РИА «Новости»

Филатов напомнил, что сегодня ни левая, ни правая группа партий в Испании не обладает достаточным количеством голосов, чтобы сформировать правительство без привлечения каталонских сепаратистских партий.

«Они, собственно, определяют, кто может править, а кто — нет. По крайней мере, при нынешнем раскладе. Скорее всего, Педро Санчес все-таки станет главой правительства Испании», — подытожил эксперт.