Мир 24 июля 2023, 02:38 Главная оппозиционная партия лидировала на выборах в Испании Оппозиционная Консервативная Народная партия одержала победу на выборах в Испании РИА «Новости»

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Главная оппозиционная правая Народная партия (PP) заняла лидирующее место на парламентских выборах в Испании. Такими данными поделилось правительство после обработки 91,67% голосов, сообщил ТАСС.

Согласно предварительным данным, у оппозиции будет 136 из 350 мест в парламенте. Благодаря такому результату лидер партии Альберто Нуньес Фейхоо получит мандат на формирование нового правительства.

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Таким образом у правящей левой Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) их 122. Ультраправая партия VOX в конгрессе представят 33 депутата, а левую коалицию Sumar — 31.

Премьер-министр Педро Санчес принял решение назначить внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos стали худшими на выступлениях на местных выборах. Таким образом, они уступили власть PP в большинстве автономных сообществ.