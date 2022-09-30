Профессор Коломинес рассказал, возможно ли проведение нового референдума в Каталонии | 360°

Мир 30 сентября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber Профессор Коломинес рассказал, возможно ли проведение нового референдума в Каталонии

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Профессор Университета Барселоны Агусти Коломинес прокомментировал информацию о том, что глава правительства Каталонии Пере Арагонес предложил правительству заключить соглашение о проведении обязательного референдума о потенциальной независимости автономного сообщества. Об этом написали «Известия».

По словам политолога, предложение каталонских властей не устроит ни официальный Мадрид, ни радикально настроенные партии региона.

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«Никакая другая выступающая за независимость партия Каталонии („Вместе за Каталонию“ (Junts), „Кандидатура народного единства“ (CUP), Primàries или Llista Cívica) не поддержит предложение такого типа. Правящая в стране „Испанская социалистическая рабочая партия“ (PSOE) также не примет инициативу, несмотря на то, что такое соглашение наделяет ее правом на одобрение или запрет референдума. Подписав его, они признают, что Каталония может самостоятельно определить свое будущее», — сообщил Коломинес.

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На его взгляд, предложение Арагонеса совсем несвоевременно. Он напомнил, что в регионе продолжается политический кризис, начавшийся после незаконного референдума от 1 октября 2017 года.

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