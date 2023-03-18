Эксклюзив 18 марта 2023, 20:15 «Гуманность как слабость». Политолог Журавлев рассказал, почему позицию России по зерновой сделке не слышат Политолог Журавлев: стороны зерновой сделки приняли гуманность России за слабость Pxhere

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Стороны зерновой сделки принимают за слабость гуманность России. Страну перестали воспринимать всерьез и считаться с ее мнением. Об этом в беседе с «360» заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Мы, пытаясь быть гуманными, пошли на зерновую сделку. Нам рассказали, что мир умирает с голоду и надо обязательно позволить вывезти зерно. И вот после этого нас перестали просто всерьез воспринимать», — сказал он.

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Серьезный настрой России перестали принимать всерьез, потому что что страна отражается и одновременно позволяет вывозить зерно, пояснил политолог. Участники сделки высказали свое мнение и верят в то, что спорить с их решением невозможно.

«Они любую гуманность воспринимают как слабость. Для них не может быть гуманности. <…> Понимаете, в чем дело, мы же не будем отказываться. Нас уговорят в очередной раз. Мы все время готовы уговориться на что угодно. Это воспринимается как слабость. Мы как-то не можем решить, мы воюем или мы с ними дружим. Пока мы это не решим, мы не победим», — отметил Журавлев.

Он сравнил ситуацию с нацистской Германией. По его мнению, так же было бы, если бы Россия захватила военное снаряжение Вермахта и вернула его обратно, «поскольку немцам без него тяжело жить».

«Мы же не просто разрешили Украине вывозить зерно. Она вывозила зерно, которое находилось под нашим контролем. Всем было плевать на это», — добавил он.

Ситуация не изменилась в этом смысле, заключил политолог. В субботу, 18 марта, о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, это стало возможно благодаря переговорам, который республика проводила с российской и украинской сторонами. Но стороны соглашения начали утверждать, что ее якобы продлили на 120 дней. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что РФ согласилась только на 60 дней.