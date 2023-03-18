18 марта 2023, 17:12
Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки
Президент Турции Эрдоган: договоренности по зерновой сделке продлены
Зерновую сделку, срок которой истекал 19 марта, продлили, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что это стало возможно, благодаря переговорному процессу, который турецкая сторона вела с Россией и Украиной, сообщил ТАСС.
«Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами», — подчеркнул Эрдоган в ходе выступления в городе Чанаккале на западе Турции.
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Отдельно он выразил благодарность ООН за усилия, которые международная организация прилагала для того, чтобы договоренности продлили.
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Представители России, Украины, Турции и ООН подписали договоренности о зерновой сделке 22 июля 2022 года. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.
Обязанности по согласованию движения судов возложили на Совместный координационный центр в Стамбуле.
Турция
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зерновая сделка
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