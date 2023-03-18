Мир 18 марта 2023, 17:12 Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки Президент Турции Эрдоган: договоренности по зерновой сделке продлены РИА «Новости»

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Зерновую сделку, срок которой истекал 19 марта, продлили, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что это стало возможно, благодаря переговорному процессу, который турецкая сторона вела с Россией и Украиной, сообщил ТАСС.

«Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами», — подчеркнул Эрдоган в ходе выступления в городе Чанаккале на западе Турции.

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Отдельно он выразил благодарность ООН за усилия, которые международная организация прилагала для того, чтобы договоренности продлили.

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Представители России, Украины, Турции и ООН подписали договоренности о зерновой сделке 22 июля 2022 года. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.

Обязанности по согласованию движения судов возложили на Совместный координационный центр в Стамбуле.