Мир 09 марта 2023, 09:02 Спецназ применил слезоточивый газ против протестующих в Грузии Paper Kartuli: спецназ Грузии применил слезоточивый газ для разгона протестующих в Тбилиси РИА «Новости»

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Спецназ Грузии применяет слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщило издание Paper Kartuli.

По данным «Sputnik Грузия», к таким мерам пришлось прибегнуть после того, как участники акции принялись кидать яйца и бутылки в полицию.

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Протесты продолжаются уже второй день. Они направлены против законопроекта об иноагентах, принятого в первом чтении 7 марта. Оппозиция сочла, что закон ограничит деятельность независимых СМИ и неправительственных организаций. К вечеру 8 марта участники акции окружили парламент, некоторые были в противогазах. Протестующие разбили окна и забрасывают туда петарды.

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По данным СМИ, накануне вечером возле здания дежурили более 200 представителей силовых структур. Большая часть спецназовцев остаются в автобусах во внутреннем дворе здания, уточнило Ambegi.ge. Издание «Sputnik Грузия» отметило, что спецназ готовится к разгону акции.