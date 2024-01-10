Эксклюзив 10 января 2024, 15:27 Генерал Мороз снова в деле. Хваленая западная техника ВСУ пошла в отказ Военный эксперт Джерелиевский: ВСУ утратили ресурсы для наступления IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Global Look Press

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С наступлением зимы техника, которую ВСУ получили от Запада, массово выходит из строя. Поскольку она не предназначена для движения в таких условиях, украинским бойцам приходится обращаться за помощью к советской технике. Но ее запасы почти на исходе, заявил «360» военный эксперт Борис Джерелиевский.

Сильные снегопады осложнили логистику армии Украины. На некоторых участках снежные заносы буквально парализовали снабжение войск, ротацию и эвакуацию, а западная техника напрочь увязла в снегу.

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На Краснолиманском направлении ВСУ начали увеличивать межпозиционное пространство. Из-за этого «серая зона» на разных участках увеличилась от 500 метров до трех километров.

Далее — прямая речь.

Попытки организовать оборону

Возможностей для серьезных наступательных действий у ВСУ сейчас нет. Это связано с тем, что они пытаются выравнять линию фронта и сделать ее оптимальной для организации эффективной обороны.

Что касается транспорта, это внешние проблемы. Нужно исходить из того, что большая часть западной техники — американская австралийская, британская — разработана для использования на твердых грунтах, в условиях Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной Азии, в каменистых пустынях.

Основой ВСУ была советская бронетехника, прежде всего проходимые МТЛБ — они еще как-то справлялись. Сейчас большая часть бронетехники советского стандарта уничтожена, в том числе та, которую передали страны Варшавского договора.

Технический каннибализм

У ВСУ сейчас колоссальные проблемы, которые сложно решить за счет колесной техники. Большая часть западной техники плохо подходит для работы в условиях сильного снега, тем более та, что поставлялась на Украину. Запасы ВСУ почти исчерпаны.

За счет технического каннибализма они как-то это дело еще поддерживают. Те запасы, которые Украина получила от СССР, были распроданы, частично пришли в негодность из-за отсутствия нормального обслуживания на складах длительного хранения, остальное уничтожено во время конфликта в Донбассе и СВО.