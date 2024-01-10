10 января 2024, 08:24
Гусеничная техника ВСУ из стран Запада увязла в снегу
Офицер Марочко: западная техника ВСУ увязла в рыхлом снегу в зоне СВО
Погодные условия осложнили украинской армии логистику. Западная техника увязла в рыхлом снегу. На помощь пришли советские машины, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В зоне проведения спецоперации, по его словам, выпало много снега. Это осложнило Вооруженным силам Украины поставки и передвижение. Андрей Марочко заявил, что на некоторых участках снежные заносы буквально парализовали снабжение войск, ротацию и эвакуацию.
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«Основной проблемой стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу, причем как колесной, так и гусеничной», — сказал он.
По словам офицера, проблему удалось частично решить. Противнику помогли тягачи, грейдеры и советская техника.
Украинские военные стали чаще обращаться к врачам с обморожениями. Андрей Марочко заявил, что им выдали форму низкого качества и не организовали должный обогрев.
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