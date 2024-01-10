Армия 10 января 2024, 08:24 Гусеничная техника ВСУ из стран Запада увязла в снегу Офицер Марочко: западная техника ВСУ увязла в рыхлом снегу в зоне СВО Alexander Welscher/dpa/globallookpress

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Погодные условия осложнили украинской армии логистику. Западная техника увязла в рыхлом снегу. На помощь пришли советские машины, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В зоне проведения спецоперации, по его словам, выпало много снега. Это осложнило Вооруженным силам Украины поставки и передвижение. Андрей Марочко заявил, что на некоторых участках снежные заносы буквально парализовали снабжение войск, ротацию и эвакуацию.

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«Основной проблемой стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу, причем как колесной, так и гусеничной», — сказал он.

По словам офицера, проблему удалось частично решить. Противнику помогли тягачи, грейдеры и советская техника.

Украинские военные стали чаще обращаться к врачам с обморожениями. Андрей Марочко заявил, что им выдали форму низкого качества и не организовали должный обогрев.