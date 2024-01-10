Спецоперация 10 января 2024, 09:04 Украина увеличила межпозиционное пространство на Красно-Лиманском направлении Марочко: ВСУ ушли на второстепенные позиции на Красно-Лиманском направлении Ministry of Defense of Ukraine

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На Красно-Лиманском направлении вооруженные формирования Украины начали увеличивать межпозиционное пространство. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе Торского участка, Серебрянки и Белогоровки отмечается оттягивание от ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ред.) основных сил противника на ранее подготовленные второстепенные позиции», — сообщил он.

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Из-за этого «серая зона» на разных участках увеличилась от 500 метров до трех километров. Марочко уточнил, что информацию получил от собственных источников, поэтому данные могут отличаться от официальных.

Ранее подполковник рассказывал, что из-за плохого качества одежды и отсутствия нормального обогрева на линии боевого соприкосновения участились случаи обморожения среди украинских боевиков. У 35% человек диагностируют третью и четвертую стадии. Погодные условия также осложнили украинской армии логистику: западная техника начала вязнуть в рыхлом снегу.