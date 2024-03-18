Эксклюзив 18 марта 2024, 13:53 Газ нужен всем. Европейские компании найдут возможность получать российское сырье Энергетик Фролов: транзит газа в ЕС может продолжиться даже без участия Украины РИА «Новости»

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Украина отказалась продлевать договор с «Газпромом» на транзит российского газа в конце 2024 года. Но это не значит, что поставки голубого топлива прекратятся. Сам транзит газа могут продолжить, причем силами европейских компаний. Об этом рассказал «360» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Далее — его прямая речь.

Аукционную систему никто не отменял

Бог его знает, что там будет к 31 декабря 2024 года и с Украиной, и вообще [в мире]. Если исходить из того порядка вещей, который сложился сейчас, есть несколько вариантов развития событий.

Первый — транзит российского газа вообще прекращается. Второй — продолжается. И тут главный вопрос, как именно транзит продлят.

Если мы исходим из того, что действие контракта заканчивается, есть вариант, при котором транзит все же будет осуществляться. А именно аукционная система взаимодействия, при которой украинская сторона в лице компании «Оператор ГТС» будет проводить аукционы на доступ к мощностям газотранспортным на определенный срок. Это обычная практика для Евросоюза.

Такого рода взаимодействие предлагала украинская сторона в 2019 году, когда еще «Нафтогаз Украины» (государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа — прим. ред.) настаивал на переходе на эту систему. Апеллируя тем, что это рыночная система, принятая в ЕС.

По большому счету, они хотели перейти на эту систему, чтобы получать больше денег на транзите. Предлагали такие условия, при которых платежи за транзит должны были увеличиться в 10 раз. <…> В итоге эта история не сработала. В результате платежи выросли только на 5% за весь промежуток действия контракта.

То есть можно пользоваться аукционной системой, которая тоже может проходить по-разному. <…> По действующим сейчас контрактам на поставку газа существует точка сдачи — географическая, в которой право собственности от «Газпрома» переходит европейскому покупателю. До этой точки голубое топливо считается все еще «газпромовским».

И большинство покупателей, которые продолжают получать российский газ в ЕС, имеют точку сдачи в Австрии. Австрийский хаб находится западнее восточной границы Украины. Здесь подразумевается, что право собственности на газ должно переходить на восточную границу Украины. То есть границу России и Украины.

Турция поможет

Еще один вариант — прекращение транзита. Можно вообще не поставлять эти объемы. Или прокачивать часть тех, что шли последний год через Украину через турецкое направление.

Через Украину прокачали [в 2023 году] очень мало газа — до 15 миллиардов кубов. Через турецкое направление можно прокачивать его часть.

Но, учитывая свободные мощности, я бы предположил, что перенаправить можно треть или в крайнем случае две трети от и без того маленького объема, который прокачивали через Украину.

То есть весь тот объем газа, который прокачивался и прокачивается через Украину, через турецкое направление прокачать в страны ЕС невозможно. Там просто нет столько мощностей.

По сути, если и перенаправят какой-то объем, он в основном достанется Венгрии, потому что уже есть какие-то соглашения [с этой страной]. То есть Венгрия покупает где-то девять миллиардов кубов. Половина этого объема идет как раз через турецкое направление, еще половина — через Украину.

Европа все равно купит

Что касается ЕС, то тут двоякая ситуация. С одной стороны, есть власти Евросоюза, которым плевать. То есть если кому-то не достанется российский газ, у них всегда есть объяснение, что это сделано для безопасности ЕС. Как снижение поставок газа связано с безопасностью?..

С другой стороны, есть крупные покупатели российского газа. Более того, в ЕС с начала 2024 года увеличили закупки по сравнению в первыми месяцами 2023 года. И им, конечно, неинтересно, чтобы поставки газа через Украину прекращались. Но их интересы расходятся с мнением политического руководства Евросоюза.

Резюмирую. Когда закончится контракт на транзит российского раза, сам транзит могут продолжить, в том числе силами европейских компаний.

А если все же транзит прекратится, то выпадет порядка пяти или 10 миллиардов кубов. В условиях частичного восстановления спроса, который имеет место быть в ЕС в данный момент, это будет крайне неприятным сюрпризом, потому что компенсировать такой объем быстро крайне сложно.