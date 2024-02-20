Мир 20 февраля 2024, 16:07 Директор Института национальной энергетики Правосудов: Европа сможет получать газ из РФ через восток Украины

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Европа сможет продолжить получать российский газ через восточную территорию Украины после окончания срока действия соглашения о транзите. Об этом сообщил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе со «Звездой».

«Если австрийцы перенесут точки сдачи этого газа с западных границ Украины на восточную часть страны, то „Нафтогаз“ и украинские власти ничего против иметь не будут», — заявил Правосудов.

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Эксперт также отметил, что так для России будет даже лучше, поскольку сейчас за транзит газа платит «Газпром» и все риски лежат на российской компании.