Мир 18 марта 2024, 06:13 Украина озвучила окончательное решение по транзиту российского газа в 2025 году Минэнерго Украины: договор с «Газпромом» о транзите газа не продлят РИА «Новости»

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Договор с «Газпромом» на транзит российского газа не станут продлевать на 2025 год. Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил об этом в эфире национального телемарафона, сообщило РИА «Новости».

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сказал он.

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В 2023 году, по словам министра, на Украине провели стресс-тест подземных хранилищ и газотранспортной системы. Специалисты пришли к выводу, что инфраструктура способна функционировать без перекачивания газа. Герман Галущенко заявил, что кабмин решил наращивать внутреннюю добычу и повышать энергетическую безопасность своей страны.

Действие договора истечет 31 декабря 2024 года. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что Европа сможет и дальше получать российский газ, перекачиваемый через Украину, в случае переноса точек сдачи с запада на восток страны.