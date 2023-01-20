Эксклюзив 20 января 2023, 16:58 ФРГ пытается не допустить поставок Leopard на Украину. Это разрушит ЕС Депутат бундестага Гердт: Германия всегда была против поставок оружия Украине РИА «Новости»

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Новый министр обороны Германии Борис Писториус предостерег Польшу от передачи танков Leopard на Украину без согласия ФРГ, сообщил телеканал ZDF. По словам Писториуса, Варшава пока еще не направляла запросы на снятие экспортных ограничений для их поставки. Если же польская сторона действительно передаст танки без соответствующего разрешения, это будет недружественным шагом для Альянса, подчеркнул министр. Депутат XIX созыва бундестага Вальдемар Гердт рассказал «360», почему Берлин не хочет поставлять оружие Киеву.

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Далее — прямая речь.

Позиция Германии по поставкам оружия Украине

Германия всегда стояла на том, чтобы воздерживаться от поставок оружия в зону конфликта. Но под давлением заокеанских западных кураторов все-таки продавливалось одно решение за другим. Это происходило путем уговоров, шантажа, нажима, манипуляций через соседей и партнеров по НАТО и по ЕС.

Германия до сих пор придерживается мнения, что поставка оружия в зону конфликта может привести к полномасштабной третьей мировой. Поэтому любые желания соседей выслужиться перед вашингтонским обкомом являются в действительности актом разъединения или разрушения единства в НАТО и ЕС. Но этого, думаю, уже не избежать. Этот колосс трещит по всем швам.

Одно за другим государства ищут путь выхода из ЕС и из Альянса, который перестал быть оборонительным. Это закономерная реакция.

Польша может отправить танки без согласия ФРГ

Вполне возможно, что Польша рискнет передать танки без разрешения Германии. Если Варшава заручится поддержкой вашингтонских кураторов, Польша вполне способна пойти на этот шаг. В принципе, никакой реакции Германии не будет.

У Берлина нет никаких рычагов давления на Польшу.

Скорее наоборот, Берлин, пока еще есть возможность, пытается это предотвратить, но тогда, когда это произойдет, они (власти ФРГ — прим. ред.) будут спасать карьеру и репутацию, то есть против Вашингтона у Берлина нет козырей.

Поставки этих танков — один из посылов такого политического единства и желание поддерживать Украину, как уже не раз было сказано, до последнего украинца. Если сейчас это не произойдет, это будет означать поворот в концепции поддержки этого государства. И чем может закончиться разворот вектора, все мы понимаем. Это будет конец конфликта и, наверное, существования Украины как таковой.