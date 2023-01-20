Эксклюзив 20 января 2023, 15:01 Воля народа или хотелки НАТО. Германия оказалась на распутье из-за Украины Аналитик Колчин: Германия постаралась затянуть поставку танков Leopard Украине РИА «Новости»

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Власти Германии намеренно тянут с передачей Украине танков Leopard, так как понимают вероятные издержки в случае затягивания специальной операции. На канцлера ФРГ Олафа Шольца давит блок НАТО, однако ему приходится считаться с мнением собственного народа, заявил «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Вопрос поставок Украине немецких танков Leopard является очень дискуссионным для всей Европы. Германия старается максимально затянуть этот процесс и добиться его отмены. Это связано с внутренней политикой страны и высоким уровнем усталости от спецоперации в немецком обществе.

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Германия больше других европейских стран потеряла от введения санкций против России и мобилизации дополнительных экономических ресурсов. Дальнейшее обострение ситуации на Украине не пойдет в пользу ни крупному, ни среднему, ни малому немецкому бизнесу.

Воля народа или хотелки НАТО

Канцлер Олаф Шольц и его правительство постоянно становятся объектом для упреков среди немцев. В данном случае руководству Германии приходится выбирать между давлением союзников по НАТО и волей собственного народа.

Нежелание США передавать Украине свои танки дает Шольцу и правительству полное право отказывать в предоставлении Киеву танков Leopard.

НАТО способно повлиять на Германию

Несмотря на заявления польской стороны, немцы продолжают сохранять твердость в этом вопросе. Ослабить их сопротивление может только лишь серьезное давление от всего блока НАТО.

И даже в этом случае немецкому правительству придется создавать такие формы, чтобы сгладить дальнейший рост недовольства среди своих граждан.