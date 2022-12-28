Мир 28 декабря 2022, 15:23 🤨 Французам будут выдавать талоны на дрова. То же самое ждет остальные страны Европы Политолог Змиев: ведущим странам Европы придется обеспечивать население дровами flickr

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Французское правительство начнет выдавать жителям талоны на дрова из-за роста цен на энергию. Речь идет о домохозяйствах, которые отапливаются за счет этого ресурса, — таких в стране примерно 2,6 миллиона. Политологи уверены: если к подобным методам прибегли в довольно зажиточной Франции, то дела у Европы плохи. Положить конец кризису могли бы прекращение поставок оружия на Украину и взаимовыгодные контракты с Россией.

Талоны на дрова во Франции

С 27 декабря до 30 апреля французы, которые отапливают дома дровами, смогут запросить чек на 50-200 евро — в зависимости от их дохода и породы дерева. Об этом сообщило издание Ouest France.

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«Мера принята правительством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом затрат на электроэнергию», — пояснили авторы статьи.

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Правда, рассчитывать на такую помощь могут не все, кто отапливает дом дровами, а 70% от общего числа. Более того, первые чеки начнут отправлять с середины февраля 2023 года, то есть половину зимы жителям придется справляться самостоятельно.

Талоны на дрова понадобятся и другим странам ЕС

Европа — единый механизм, его лидеры — крупнейшие государства и экономики, в том числе Франция. Они всегда, даже во время кризисов, были похожи в своем развитии, рассказал «360» политолог, экономист, бизнесмен Евгений Змиев.

«То, что во Франции начали выдавать талоны на дрова, говорит о том, что во всех остальных странах Европы, особенно северной части, будут делать то же самое. Власти не могут не реагировать на то, что растут цены на электроэнергию, население имеет запрос. Соответственно, нужно как-то финансировать, мотивировать переходить на другие источники, чтобы продержаться зиму», — пояснил он.

Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с «360» также выразил мнение, что раз во Франции — «сытой стране ЕС» — вынуждены раздавать талоны, значит, положение дел в области энергетики там критическое.

«Думаю, это только начало. По большому счету никакое точечное субсидирование не спасает от большой проблемы», — отметил он.

Когда в Европе прекратится энергетический кризис

Змиев уверен, что энергетический кризис в Европе закончится при одном условии: если она найдет достаточно большой, отвечающий потребностям канал получения энергоресурсов. Этих каналов два — Россия и Соединенные Штаты Америки со своим сжиженным газом.

Либо США нарастят объемы продаж в ЕС и обеспечат его газом, либо ЕС пересмотрит приоритеты и вернется в режим нормального экономического взаимодействия с Россией по поводу энергоносителей. Чуда не произойдет. Евгений Змиев

Мезюхо, в свою очередь, считает, что единственное решение для европейских государств прекратить кризис — отказаться от поставок оружия ВСУ и заключить с Москвой выгодные для обеих сторон договоренности. В противном случае властям Евросоюза грозят большие проблемы.

«Эта зима принесет потери для европейской экономики, обострит социально-экономические, политические, социокультурные противоречия внутри европейского сообщества, в разы возрастет активность оппозиционных политических сил, с большей скоростью будут расшатываться основы ЕС. То есть энергокризис по принципу домино запускает негативные процессы в области политики», — заключил он.