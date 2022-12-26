Мир 26 декабря 2022, 09:16 Европейцев предупредили о дефиците российского газа и высоких ценах Вице-премьер Новак: Европа неминуемо столкнется с дефицитом газа piqsels

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Европа погрузится в глубокий и долгосрочный кризис из-за дефицита газа. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По его мнению, высокие цены сохранятся и не смогут вернуться на уровни начала 2021 года, когда тысяча кубометров синего топлива стоила 200-250 долларов.

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«Многое в динамике будет зависеть от температуры зимой, но в ближайшей перспективе цены останутся высокими из-за дефицита», — сказал он.

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Новак заявил, что решение Евросоюза ввести потолок цен на газ и другие санкции отражаются на них самих же бумерангом. Уже сейчас европейские страны снизили потребление газа на 40-50 миллиардов кубометров за счет падения производства удобрений, металлургии, газохимии, и «это только начало».

«Больше всего это затронет Европу, так как они уменьшили импорт российского газа и ориентируются сейчас на СПГ. Здесь тоже нет гарантий». Александр Новак

Несмотря на попытки Евросоюза ударить по российской экономике, спрос на топливо сохраняется. По итогам 11 месяцев Россия перекачала 19,4 миллиарда кубометров в Европу.