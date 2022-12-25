Мир 25 декабря 2022, 16:51 Евросоюзу предрекли дефицит газа из-за санкций Вице-премьер Новак сообщил об угрозе дефицита газа в ЕС из-за санкций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны Евросоюза в ближайшем будущем неминуемо столкнутся с дефицитом газа, что скажется на всей промышленности. Об этом ТАСС заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Западные коллеги санкциями всего лишь заигрывают с избирателями, а не руководствуются здравым экономическим смыслом. Сейчас они получают свои сиюминутные выгоды, а не долгосрочные. В итоге это приведет к стагнации и дестабилизации в Европе», — сказал он.

Реклама

По мнению Новака, вероятный рост добычи в Великобритании и Норвегии будет носить лишь краткосрочный характер, а поставки сжиженного природного газа на континент не станут стабильными.

Реклама

«Сейчас в ЕС сократили потребление российского газа и ориентируются на норвежцев и британцев. Но там ресурсы ограничены, и увеличение добычи не станет долгосрочным. В случае увеличения потребления в Азиатско-тихоокеанском регионе Европе также грозит дефицит», — добавил вице-премьер.

Ранее Новак предположил, что новый виток дефицита и энергетического кризиса в мире произойдет в ближайшие 5-10 лет.