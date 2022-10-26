НАТО хочет разместить ядерное оружие в Финляндии. Как ответит Россия? | 360°

Мир 26 октября 2022, 23:09 Финляндия рискует стать второй Украиной. Планы НАТО разместить ядерное оружие вблизи России не доведут до добра Политолог Самонкин: Россия ответит украинским сценарием на ядерное оружие НАТО в Финляндии РИА "Новости"

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Финляндия заявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие Запада, если страну примут в НАТО. Если Североатлантический альянс снова проигнорирует предупреждения о недопустимости дальнейшего расширения на восток, ответ России обещает быть самым жестким.

Финские власти подготовили законопроект о членстве в НАТО, сообщила газета Iltalehti. Он предусматривает возможность разместить на территории страны западное ядерное оружие, военные базы и контингент сил Североатлантического альянса.

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По данным финской прессы, законопроект составили эксперты МИД, МВД и министерства обороны Финляндии. В течение двух недель документ готовятся внести в парламент на рассмотрение.

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Манипуляции НАТО

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин объяснил «360», что Запад не впервые пытается столкнуть лбами Россию с ближайшими соседями, в том числе Финляндией. Аналогичные схемы, по мнению политолога, использовали в ходе Второй мировой войны.

«Сейчас геополитическая ситуация не изменилась: Финляндии внушают, что якобы после специальной военной операции Россия планирует демилитаризировать Прибалтику и вернуть себе Финляндию, как это было в начале ХХ века. И многие начинают впадать в натовскую истерию — отсюда желание сломить хрупкий баланс и продолжить распространение НАТО на восток», — подчеркнул Самонкин.

Он добавил, что весь конфликт на Украине стал следствием аналогичных действий со стороны НАТО, когда блок стался усилить свои позиции вопреки договоренностям и предупреждениям.

«Все, что сейчас происходит, это элемент централизованного сценария, попытки напугать Россию, посеять панику, что НАТО будет расширяться и дальше на восток, все ближе к нашим границам», — сказал политолог.

Политический советник Сергей Маркелов добавил, что американский военный контингент давно присутствует в Финляндии, но теперь НАТО запугивает руководство страны «российской угрозой», чтобы разместить свои военные базы, в том числе с ядерным оружием.

Финляндия и альянс

По мнению Юрия Самонкина, пока сложно говорить о том, каковы шансы Финляндии на вступление в НАТО. Заявку страна подала в мае 2022 года, пока ее не ратифицировали Венгрия и Турция, остальные 28 стран согласовали документ.

Сергей Маркелов уверен, что так или иначе Финляндию примут в НАТО — либо уговорив Турцию и Венгрию ратифицировать заявку, либо создав особые условия, на которых мнение этих стран можно будет обойти.

«Вариант, в который я больше верю: НАТО примет какой-то внутренний документ, который позволит обойти сопротивление Венгрии и Турции — в виде предварительного вступления, или придумают какую-то другую игру слов. В политике и юриспруденции это легко делается», — объяснил он.

Реакция России

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ говорил, что вступление Финляндии в НАТО не создает непосредственной угрозы. Однако расширение военной инфраструктуры альянса на этих территориях, по словам российского лидера, вызовет ответную реакцию.

Такое развитие событий противоречит интересам финнов, но, по словам Самонкина, власти страны действуют как «вашингтонский обком», не беря в расчет благосостояние собственного населения.

«В случае горячего противостояния Финляндия и Прибалтика будут находиться в зоне поражения наших ракет. И мы не сможем гарантировать безопасность существования этих стран, если они станут частью агрессивной политики Запада», — подчеркнул Самонкин.

Сергей Маркелов добавил, что дополнительно укреплять северные границы, если Финляндия вступит в НАТО, России не придется: там уже есть и тактический ядерный запас, и атомные подводные лодки, и ракетные, и спутниковые войска.

«Там у России Кольский полуостров, арктический ядерный запас, все наши города закрытые вдоль северной границы полуострова. С точки зрения балансировки у нас там относительно северной группировки войск НАТО всего больше, мы всегда уделяли этому большое внимание, нам даже укреплять ничего не надо», — подчеркнул политический советник.

Если Финляндия станет частью НАТО и позволит разместить на своей территории ядерное оружие, выразил уверенность Самонкин, ответ России должен быть максимально жестким.

«Для Финляндии это фатальная ошибка, что они хотят присоединиться к НАТО и разместить ядерное оружие, которое будет направлено против России. Потому что Россия вынуждена будет отвечать по тому сценарию, который сейчас происходит на Украине», — заключил он.