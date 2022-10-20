Большинство стран НАТО согласовали принятие Швеции и Финляндии в альянс | 360°

Мир 20 октября 2022, 12:28 Большинство стран НАТО согласовали принятие Швеции и Финляндии в альянс Генсек НАТО Столтенберг: почти все страны НАТО согласовали вступление Швеции и Финляндии unsplash

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Практически все входящие в НАТО страны ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, сообщило РИА «Новости».

«Как приглашенные страны, вы (Швеция и Финляндия — прим. ред.) в настоящее время интегрируетесь в политические и военные структуры… Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам», — сказал он на совместной пресс-конференции с шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

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Столтенберг отметил, что НАТО усилило свое присутствие в регионе Балтийского моря. По его словам, процесс присоединения Швеции и Финляндии оказался самым быстрым в современной истории альянса.

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«Почти все союзники завершили национальные процедуры (ратификации протоколов о присоединении — ред.)», — подчеркнул он.

Генсек отметил, что союзники по НАТО окажут поддержку финнам и шведам, если те окажутся если под давлением.

Кристерссон заявил, что 28 из 30 стран НАТО уже ратифицировали протоколы о присоединении.