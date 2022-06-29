Путин пообещал зеркально ответить на размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии

Россия будет вынуждена отвечать зеркально, если Финляндия и Швеция разместят военную инфраструктуру НАТО на своих территориях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Он подчеркнул, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, которые есть с Украиной.

«У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им [вступить в НАТО] — пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — отметил президент.

Во время своей речи он также заявил, что Россия постоянно будет жить под угрозой и «дамокловым мечом», если на Украине создадут антироссийский плацдарм. Он подчеркнул, что Запад пытался сделать из Украины «анти-Россию», чтобы раскачать страну и ухудшить ее положение.

Президент также отметил, что Запад считает Украину лишь средством достижения собственных целей и подтверждения имперских амбиций.