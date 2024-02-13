Эксклюзив 13 февраля 2024, 09:57 (обновлено: 13 февраля 2024, 11:31) Финляндия как колония США. Эволюция взглядов нового президента Александра Стубба Журналист Авва: Финляндию превратят в военную базу США против России IMAGO / Emmi Korhonen / Global Look Press

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Финляндия выбрала нового президента — им стал Александр Стубб. Когда-то он выступал за безвизовый режим с Россией и был против санкций, а сейчас обещает прекратить контакты с соседней страной и размышляет над размещением американского ядерного оружия. Как у Стубба изменились взгляды и какой будет его политика — в материале «360».

Александр Стубб: краткая биография

Александр Стубб, хотя и родился в Хельсинки, кажется, всегда в большей степени ощущал себя гражданином мира. Финн он только на половину: отец нового президента — швед, политик с детства говорит на двух языках.

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В юности Стубб изучал политологию в Университете Фурмана в США, историю в Сорбонне (Франция), проблемы Евросоюза в Европейском колледже в Бельгии, а научную степень защитил в Лондонской школе экономики. Возможно, такая широкая география образования и сформировала его политические взгляды, ориентированные на США и Европу.

Политическая карьера Александра Стубба тоже началась в Европе. Он работал в постпредстве Финляндии при ЕС, был советником председателя Европейской комиссии и депутатом Европарламента.

С 2008 по 2010 год занимал министерское кресло — возглавлял МИД Финляндии. С 2010-го по 2014-й был министром по делам ЕС и внешней торговли. В 2014-м стал у руля правительства страны — правда, всего на два года. Одновременно Стубб был членом парламента от правоцентристской Национальной коалиционной партии.

Александр Стубб в 2009 году / Wu Wei / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Стубб женат на англичанке Сюзанне Иннес-Стубб, у них двое взрослых детей. Кстати, традиционная семья — одно из отличий Стубба от его ближайшего соперника Пекки Хаависто, который сочетался браком с 45-летним парикмахером из Эквадора Антонио Флоресом. Разрыв между политиками во втором туре выборов составил всего 3%.

В 2017 году Стубб благополучно ушел из политики. Вернуться спустя несколько лет его заставила, по собственным словам, спецоперация России на Украине.

Отношение Стубба к России

Новый президент Финляндии всегда был сторонником углубления евроинтеграции и установления прочных связей с США. Уже в 2011 году политик заявлял, что страна должна стать членом Североатлантического альянса.

Долгое время Александр Стубб старался поддерживать хорошие отношения и с восточным соседом. В частности, участвовал в разработке плана урегулирования между Россией и Грузией в 2008 году. Хотя не был согласен с решением России признать независимость Южной Осетии и Абхазии, высказывался против антироссийских санкций.

Финляндия открывает визовый центр в Санкт-Петербурге, 2011 год / Petr Kovalev / Interpress/Russian Look / Global Look Press

Кроме того, Стубб выступал за безвизовый режим с Россией, а также в качестве премьер-министра одобрил проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» при участии госкорпорации «Росатом». С началом СВО финский заказчик расторг этот контракт.

Из-за спецоперации на Украине Александр Стубб занял жесткую позицию по отношению к России. В своих заявлениях он проводил параллели между СВО и советско-финским конфликтом. Причем эта история для него личная: бабушка и дедушка политика жили в Карелии — на территориях, которые Финляндия утратила по итогу войны с СССР.

Ye Pingfan / Xinhua / Global Look Press

СВО дала Стуббу возможность для реваншизма. Политик выступает за расширение военной и экономической помощи Украине и поддерживает закрытие границ с Россией. После победы на выборах он заявил, что Хельсинки не будет поддерживать политические отношения с Москвой до окончания украинского конфликта.

Кроме того, в эфире телеканала Yle президент Финляндии подчеркнул, что не возьмет трубку, если ему будет звонить Владимир Путин.

Я бы не ответил. Путин использовал бы это в пропаганде в России, использовал бы Финляндию как пешку. Александр Стубб

Что Александр Стубб будет делать на посту президента

Латвийский политэмигрант, корреспондент издания «Ваши новости» Вадим Авва в беседе с «360» предположил, что как глава государства Стубб уже не будет проводить сбалансированную политику в отношении России и Запада.

Хотя после Второй мировой войны Финляндия во многом именно благодаря хорошим отношениям с СССР совершила экономическое чудо.

Александр Стубб — представитель политической колониальной администрации Вашингтона на северо-западной границе Российской Федерации. Не является субъектом, как и сама страна перестала быть субъектом, отказавшись от нейтрального статуса. Вадим Авва латвийский политэмигрант

Впрочем, Стубб, кажется, готов ответить Путину другим способом. Он заговорил о возможности размещения на территории Финляндии ядерного оружия других стран.

Сейчас это запрещено финляндским законодательством, но во время правления Стубба ситуация может измениться.

IMAGO / Heikki Saukkomaa / Global Look Press

«Лично я был бы склонен внести поправки в закон о ядерной энергии, который учитывал бы возможность перемещения ядерного оружия на финскую землю в случае крайней необходимости. Это стало бы также сигналом для Путина», — процитировал его Yle.

По мнению Аввы, такие шаги сделают Финляндию военным противником России.

Речь идет о размещении ядерного оружия Соединенных Штатов в непосредственной близости российских границ. Финляндия в этом смысле — соучастник возможного нападения США и, разумеется, мишень. Вадим Авва

Ухудшение отношений между странами неизбежно скажется на российских гражданах, жизнь которых так или иначе связана с Финляндией.

«Там арестовывают российские активы, принадлежащие государству и гражданам России. Хельсинки приняло закон о закрытии границы. И, соответственно, владельцы своего имущества, граждане Российской Федерации, просто не могут попасть в те дома, которые они приобрели», — добавил Авва.

Собеседник «360» подчеркнул, что Запад аннулировал понятие частной собственности по политическим и даже этническим критериям в отношении русских.

Закрытая граница Финляндии с Россией / IMAGO / Lauri Heino / Global Look Press

Не страна — военная база США

Авва заметил, что Финляндия продолжила бы антироссийскую политику вне зависимости от того, кто победил на выборах. Все страны НАТО он назвал несамостоятельными инструментами Вашингтона в гибридной войне против Москвы.

Бой, обратил внимание журналист, ведут не только на Украине: параллельно идут экономическая, санкционная и информационная войны, в которых страны ЕС, в частности Финляндия, активно участвуют.

Александр Стубб как президент и все правительство Финляндии находятся с нами в состоянии такой же войны, как режим Владимира Зеленского. Они просто не начали активные военные действия на границе с Россией. Вадим Авва

Он напомнил, что финских инструкторов и оборонную промышленность задействовали в противостоянии с Россией на реальном театре боевых действий.

«Теперь заодно с парламентом и кабинетом министров президент станет проводить солидарную русофобскую политику, политику войны и превращения Финляндии в военную базу США для наступления на Россию. Ровно такими базами, ровно таким оружием стала Прибалтика. То есть мы можем говорить о прибалтизации Финляндии и заодно Швеции», — подытожил Авва.