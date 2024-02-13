13 февраля 2024, 09:57
(обновлено: 13 февраля 2024, 11:31)
Финляндия как колония США. Эволюция взглядов нового президента Александра Стубба
Журналист Авва: Финляндию превратят в военную базу США против России
Финляндия выбрала нового президента — им стал Александр Стубб. Когда-то он выступал за безвизовый режим с Россией и был против санкций, а сейчас обещает прекратить контакты с соседней страной и размышляет над размещением американского ядерного оружия. Как у Стубба изменились взгляды и какой будет его политика — в материале «360».
Александр Стубб: краткая биография
Александр Стубб, хотя и родился в Хельсинки, кажется, всегда в большей степени ощущал себя гражданином мира. Финн он только на половину: отец нового президента — швед, политик с детства говорит на двух языках.
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В юности Стубб изучал политологию в Университете Фурмана в США, историю в Сорбонне (Франция), проблемы Евросоюза в Европейском колледже в Бельгии, а научную степень защитил в Лондонской школе экономики. Возможно, такая широкая география образования и сформировала его политические взгляды, ориентированные на США и Европу.
Политическая карьера Александра Стубба тоже началась в Европе. Он работал в постпредстве Финляндии при ЕС, был советником председателя Европейской комиссии и депутатом Европарламента.
С 2008 по 2010 год занимал министерское кресло — возглавлял МИД Финляндии. С 2010-го по 2014-й был министром по делам ЕС и внешней торговли. В 2014-м стал у руля правительства страны — правда, всего на два года. Одновременно Стубб был членом парламента от правоцентристской Национальной коалиционной партии.
Стубб женат на англичанке Сюзанне Иннес-Стубб, у них двое взрослых детей. Кстати, традиционная семья — одно из отличий Стубба от его ближайшего соперника Пекки Хаависто, который сочетался браком с 45-летним парикмахером из Эквадора Антонио Флоресом. Разрыв между политиками во втором туре выборов составил всего 3%.
В 2017 году Стубб благополучно ушел из политики. Вернуться спустя несколько лет его заставила, по собственным словам, спецоперация России на Украине.
Отношение Стубба к России
Новый президент Финляндии всегда был сторонником углубления евроинтеграции и установления прочных связей с США. Уже в 2011 году политик заявлял, что страна должна стать членом Североатлантического альянса.
Долгое время Александр Стубб старался поддерживать хорошие отношения и с восточным соседом. В частности, участвовал в разработке плана урегулирования между Россией и Грузией в 2008 году. Хотя не был согласен с решением России признать независимость Южной Осетии и Абхазии, высказывался против антироссийских санкций.
Кроме того, Стубб выступал за безвизовый режим с Россией, а также в качестве премьер-министра одобрил проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» при участии госкорпорации «Росатом». С началом СВО финский заказчик расторг этот контракт.
Из-за спецоперации на Украине Александр Стубб занял жесткую позицию по отношению к России. В своих заявлениях он проводил параллели между СВО и советско-финским конфликтом. Причем эта история для него личная: бабушка и дедушка политика жили в Карелии — на территориях, которые Финляндия утратила по итогу войны с СССР.
СВО дала Стуббу возможность для реваншизма. Политик выступает за расширение военной и экономической помощи Украине и поддерживает закрытие границ с Россией. После победы на выборах он заявил, что Хельсинки не будет поддерживать политические отношения с Москвой до окончания украинского конфликта.
Кроме того, в эфире телеканала Yle президент Финляндии подчеркнул, что не возьмет трубку, если ему будет звонить Владимир Путин.
Я бы не ответил. Путин использовал бы это в пропаганде в России, использовал бы Финляндию как пешку.
Александр Стубб
Что Александр Стубб будет делать на посту президента
Латвийский политэмигрант, корреспондент издания «Ваши новости» Вадим Авва в беседе с «360» предположил, что как глава государства Стубб уже не будет проводить сбалансированную политику в отношении России и Запада.
Хотя после Второй мировой войны Финляндия во многом именно благодаря хорошим отношениям с СССР совершила экономическое чудо.
Александр Стубб — представитель политической колониальной администрации Вашингтона на северо-западной границе Российской Федерации. Не является субъектом, как и сама страна перестала быть субъектом, отказавшись от нейтрального статуса.
Вадим Авва
латвийский политэмигрант
Впрочем, Стубб, кажется, готов ответить Путину другим способом. Он заговорил о возможности размещения на территории Финляндии ядерного оружия других стран.
Сейчас это запрещено финляндским законодательством, но во время правления Стубба ситуация может измениться.
«Лично я был бы склонен внести поправки в закон о ядерной энергии, который учитывал бы возможность перемещения ядерного оружия на финскую землю в случае крайней необходимости. Это стало бы также сигналом для Путина», — процитировал его Yle.
По мнению Аввы, такие шаги сделают Финляндию военным противником России.
Речь идет о размещении ядерного оружия Соединенных Штатов в непосредственной близости российских границ. Финляндия в этом смысле — соучастник возможного нападения США и, разумеется, мишень.
Вадим Авва
Ухудшение отношений между странами неизбежно скажется на российских гражданах, жизнь которых так или иначе связана с Финляндией.
«Там арестовывают российские активы, принадлежащие государству и гражданам России. Хельсинки приняло закон о закрытии границы. И, соответственно, владельцы своего имущества, граждане Российской Федерации, просто не могут попасть в те дома, которые они приобрели», — добавил Авва.
Собеседник «360» подчеркнул, что Запад аннулировал понятие частной собственности по политическим и даже этническим критериям в отношении русских.
Не страна — военная база США
Авва заметил, что Финляндия продолжила бы антироссийскую политику вне зависимости от того, кто победил на выборах. Все страны НАТО он назвал несамостоятельными инструментами Вашингтона в гибридной войне против Москвы.
Бой, обратил внимание журналист, ведут не только на Украине: параллельно идут экономическая, санкционная и информационная войны, в которых страны ЕС, в частности Финляндия, активно участвуют.
Александр Стубб как президент и все правительство Финляндии находятся с нами в состоянии такой же войны, как режим Владимира Зеленского. Они просто не начали активные военные действия на границе с Россией.
Вадим Авва
Он напомнил, что финских инструкторов и оборонную промышленность задействовали в противостоянии с Россией на реальном театре боевых действий.
«Теперь заодно с парламентом и кабинетом министров президент станет проводить солидарную русофобскую политику, политику войны и превращения Финляндии в военную базу США для наступления на Россию. Ровно такими базами, ровно таким оружием стала Прибалтика. То есть мы можем говорить о прибалтизации Финляндии и заодно Швеции», — подытожил Авва.
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