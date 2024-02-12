Мир 12 февраля 2024, 00:38 Александр Стубб одержал победу на выборах президента Финляндии Unsplash

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Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии «Национальная коалиция» Александр Стубб набрал больше всего голосов во втором туре выборов президента. Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики, передало РИА «Новости».

За Стубба проголосовали 51,6% избирателей. Его оппонент Пекка Хаависто набрал 48,4% голосов и уже признал проигрыш.

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Ранее Стубб был главой МИД и премьер-министром Финляндии. В 2020 году он сделал перерыв в карьере и перестал заниматься политической деятельностью.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил «360», что перед новым финским лидером встанет серьезный выбор: найти баланс в отношениях с Россией или продолжить их деградацию.

По его словам, тому человеку, который станет президентом Финляндии, не будет трудно нормализовать контакты с российской стороной. Для этого ему достаточно обратиться к истории отношений между странами.