Мир 12 февраля 2024, 16:38 Новый президент Финляндии назвал условие для контактов с Россией Стубб: у Финляндии не будет отношений с Россией до окончания СВО IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Global Look Press

Читать 360tv в

Власти Финляндии не будут поддерживать отношения с Россией, пока не закончится спецоперация ВС РФ на Украине. Об этом заявил избранный президент скандинавской страны Александр Стубб. Он отметил, что намерен придерживаться политической линии своего предшественника, сообщило РИА «Новости».

«Я бы хотел продолжить линию Саули Ниинисте», — пояснил Стубб.

Реклама

Так он ответил на вопрос, планирует ли Финляндия поддерживать Украину.

Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, которые прошли накануне. За него проголосовали 51,6% избирателей. Инаугурация нового главы государства состоится в марте.

Во время руководства Финляндией Саули Ниинисте страна вступила в военно-политический блок НАТО. Кроме того, финские власти закрыли все КПП на границе с Россией, утверждая, что это поможет остановить поток мигрантов, прибывающих с российской территории.