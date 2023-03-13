Мир 13 марта 2023, 16:28 Финансовые регуляторы США ужесточат нормы для банков после банкротства SVB Президент США Байден гарантировал безопасность банковской системы после банкротства SVB Википедия

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Вкладчики американских банков могут быть уверены в безопасности системы и возможности получить свои депозиты. Об этом в ходе обращения к нации после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank выступил президент США Джо Байден. Полный текст его выступления доступен на сайте CNN.

«Благодаря быстрым действиям, предпринятым моей администрацией за последние два дня, американцы могут быть уверены в том, что банковская система находится в безопасности. Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся», — заявил Байден.

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При этом он отметил, что компенсации инвесторам не предусмотрены, так как они пошли на риск, вложив свои средства в банки.

«Так работает капитализм», — подчеркнул президент США.

Американский лидер добавил, что, кроме увольнения руководителей обанкротившихся банков, к ответственности привлекут тех, чьи действия привели к потере средств вкладчиков.

Байден напомнил, что еще администрация Барака Обамы после кризиса 2008 года ввела ряд правил, которые спасали банки от банкротства. Но следующий президент США Дональд Трамп их отменил.

«Я собираюсь попросить конгресс и органы банковского регулирования ужесточить правила для банков, чтобы снизить вероятность повторения такого рода банкротства», — добавил Байден.

Он подчеркнул, что это только первые шаги, на которые пойдут власти.

Руководство Silicon Valley Bank объявило о банкротстве в минувшую пятницу, 10 марта. Причину такого решения связывают с размещением средств вкладчиков в ценные бумаги с длительным сроком погашения, среди которых оказались казначейские облигации США. После того как Федеральная резервная система повысила базовую ставку, эти бумаги резко потеряли в цене.

Руководство финансового учреждения объявило о дополнительной эмиссии для покрытия убытков, что привело к массовому оттоку депозитов. Акции банка на этом фоне потеряли до 60% стоимости. В результате регуляторы передали обанкротившуюся организацию во внешнее управление.

Клиенты SVB, которые не успели получить свои средства, могут рассчитывать на выплаты в 250 тысяч долларов — это предел страхового покрытия. На остальные суммы выдадут специальные сертификаты. Когда именно владельцы смогут получить компенсацию, неизвестно. Держатели акций и облигаций вложенных в SVB денег лишатся.

Из-за угрозы риска банкротства в минувшее воскресенье, 12 марта, регуляторы также закрыли нью-йоркский Signature Bank, ориентированный на рынок криптовалют. Федеральная резервная служба объявила, что обанкротившиеся банки получат дополнительные кредиты, чтобы покрыть обязательства перед клиентами.