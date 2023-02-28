Десятый пакет антироссийских санкций стал провалом и признанием ЕС своей беспомощности, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он в шутку предложил ввести ограничения против собаки президента России, ведь других вариантов может не найтись. «360» спросил экономиста и политолога, так ли страшны санкции, как их малюют, и что ждет как отечественную, так и европейскую экономику.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Десятый пакет санкций — последний

Член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин:

Экономические санкции не дают нужного коллективному Западу и США результата. Российская экономика сейчас достаточно успешно перестраивается на альтернативные точки роста.

Россия все меньше и меньше зависима от западного экономического влияния. Мы переориентируем производства и бизнес на новые рынки. В первую очередь на рынки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Китай и Белоруссия, к примеру, предоставляют товары и услуги, которые не уступают по качеству европейским.

Россия не испытывает почти никаких трудностей от санкций. Наоборот, темпы экономического роста будут расти за счет сотрудничества с другими центрами силы — это и Африка, и Латинская Америка, и страны Центральной и Средней Азии.

Сегодня Москва заинтересована в выстраивании альтернативного экономического полюса и, конечно, в торговле с другими странами в рамках национальной валюты. В этом заинтересованы и Индия, и Китай, и Иран.

РИА «Новости»

Если Европа не одумается и будет дальше вести русофобскую политику, находясь в зависимости от влияния со стороны США, она сама окажется в плачевной ситуации и уже не будет конкурентоспособна ни с американцами, ни с нашими интеграционными проектами, ни со странами Латинской Америки и Африки.

По сути, ЕС скатится по экономическому развитию в послевоенные времена, когда, как вы помните, в 1945–1946 годах европейские страны переживали глубочайший кризис.

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А так, какие санкции ни вводи против компаний, бизнеса, банков, физических и юридических лиц — пусть это будут 10-й, 11-й, 12-й пакеты, это уже никак не изменит политику России, нацеленную на суверенитизацию, на новую экономическую парадигму.

Скорее всего, этот пакет санкций — последний. Потом они вообще ничего не смогут придумать.

В дальнейшем единственное решение сложившейся проблемы они будут видеть только в попытках информационного давления и дискредитации политики президента России Владимира Путина и действующей власти.

Будут дальше давить на ситуацию вокруг Украины, обвинять нас в агрессивности, вбрасывать все больше фейков.

Однако российский народ прекрасно понял, кто начал эту гибридную войну, кто виновник всех разрушений суверенитета на планете и что представляет собой причинно-следственная цепочка украинского кризиса, с чем связано начало специальной военной операции.

Обмануть нас, как-то закидать фейками с привлечением ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины — прим. ред.) и других институтов, мне кажется, уже не получится. Подавляющее число российских граждан доверяют действующей власти и готовы работать, развиваться даже в непростых условиях, а наше государство, в свою очередь, делает для этого все возможное.