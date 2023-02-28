28 февраля 2023, 20:19
Европейское членовредительство. Санкции против России доведут ЕС до кризиса 1940-х
Политолог Самонкин: санкции против России доведут Евросоюз до кризиса 1940-х
Десятый пакет антироссийских санкций стал провалом и признанием ЕС своей беспомощности, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он в шутку предложил ввести ограничения против собаки президента России, ведь других вариантов может не найтись. «360» спросил экономиста и политолога, так ли страшны санкции, как их малюют, и что ждет как отечественную, так и европейскую экономику.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Десятый пакет санкций — последний
Член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин:
Экономические санкции не дают нужного коллективному Западу и США результата. Российская экономика сейчас достаточно успешно перестраивается на альтернативные точки роста.
Россия все меньше и меньше зависима от западного экономического влияния. Мы переориентируем производства и бизнес на новые рынки. В первую очередь на рынки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Китай и Белоруссия, к примеру, предоставляют товары и услуги, которые не уступают по качеству европейским.
Россия не испытывает почти никаких трудностей от санкций. Наоборот, темпы экономического роста будут расти за счет сотрудничества с другими центрами силы — это и Африка, и Латинская Америка, и страны Центральной и Средней Азии.
Сегодня Москва заинтересована в выстраивании альтернативного экономического полюса и, конечно, в торговле с другими странами в рамках национальной валюты. В этом заинтересованы и Индия, и Китай, и Иран.
Если Европа не одумается и будет дальше вести русофобскую политику, находясь в зависимости от влияния со стороны США, она сама окажется в плачевной ситуации и уже не будет конкурентоспособна ни с американцами, ни с нашими интеграционными проектами, ни со странами Латинской Америки и Африки.
По сути, ЕС скатится по экономическому развитию в послевоенные времена, когда, как вы помните, в 1945–1946 годах европейские страны переживали глубочайший кризис.
А так, какие санкции ни вводи против компаний, бизнеса, банков, физических и юридических лиц — пусть это будут 10-й, 11-й, 12-й пакеты, это уже никак не изменит политику России, нацеленную на суверенитизацию, на новую экономическую парадигму.
Скорее всего, этот пакет санкций — последний. Потом они вообще ничего не смогут придумать.
В дальнейшем единственное решение сложившейся проблемы они будут видеть только в попытках информационного давления и дискредитации политики президента России Владимира Путина и действующей власти.
Будут дальше давить на ситуацию вокруг Украины, обвинять нас в агрессивности, вбрасывать все больше фейков.
Однако российский народ прекрасно понял, кто начал эту гибридную войну, кто виновник всех разрушений суверенитета на планете и что представляет собой причинно-следственная цепочка украинского кризиса, с чем связано начало специальной военной операции.
Обмануть нас, как-то закидать фейками с привлечением ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины — прим. ред.) и других институтов, мне кажется, уже не получится. Подавляющее число российских граждан доверяют действующей власти и готовы работать, развиваться даже в непростых условиях, а наше государство, в свою очередь, делает для этого все возможное.
Отложенный эффект
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец:
Можно ввести санкции против кого угодно — у нас в стране 146 миллионов человек, а санкции введены против полутора тысяч. Еще огромное число людей, которых можно попытаться наказать.
Не дай бог, конечно, но Европа может еще ограничить экспорт лекарственных препаратов, есть еще пищевые добавки, которые мы у них закупаем. Это навскидку.
Говорить о том, что больше нечего ограничивать, — конечно, преувеличение.
Почему так долго согласовывали 10-й пакет санкций? Дело в том, что каждый последующий пакет наносит Европе ущерб не меньший, чем России, а может, и больший.
С одной стороны, политики требовали наказания Росатома. С другой — у Болгарии и Венгрии еще с советских времен есть атомные электростанции, которые обслуживаются Россией: если запретить сотрудничество, электростанции надо останавливать.
Плюс к этому Франция, которая работает с Росатомом по теме отработанного топлива, у нее 50% электроэнергии — это атомные электростанции. Если завтра ввести санкции против Росатома, у них будут большие проблемы. Поэтому такие санкции заблокировали.
Но поляки настаивали: если не это, то давайте запретим хотя бы импорт синтетического каучука и битума. Тут уже восстали итальянцы и немцы, которые выпускают шины, используя тот самый синтетический каучук из России.
Польша пригрозила заблокировать весь пакет вместе с остальными мерами, и только тогда «для сохранения европейского единства» итальянцы и немцы пошли навстречу.
Это, конечно, членовредительство, потому что каучук нужен для европейского производителя, Дешевый качественный каучук российского происхождения заменить сложно, а Россия, как говорят специалисты, сможет продать его — причем без особого труда — на других рынках.
А вот европейцам надо будет покупать тот же самый продукт на рынке за другие деньги. И вполне возможно, часть предприятий просто придется закрывать, о чем уже и идет речь.
При этом у санкций будет и отложенный эффект. Потому что санкции — каждая по отдельности — это пустяк, но когда их 11 тысяч и вас обкладывают со всех сторон, у вас возникают множественные издержки.
Если предприятие обложили 120 разными санкциями, происходит рост себестоимости продукции, которое может в долгосрочной перспективе производство просто угробить.
Поэтому отсроченный, дальний эффект санкций, безусловно, будет, если Россия не найдет новые логистические цепочки, не завязанные на Запад. Чтобы работать, будто Запада вообще нет. На это нужно время, годы — на то, чтобы построить такую логистику и по продажам, и по покупке сырья.
Мы увидим результат санкций и то, как России удалось их обойти, примерно через два-четыре года.
Но и рост мы будем наблюдать. Если в Международном валютном фонде заявили, что у России будет рост в 0,5% в этом году, то, по нашим расчетам, он будет чуть больше. Оптимистический вариант Финансового университета — рост на 1,5% в 2023-м.
Санкции
Россия
Евросоюз
Европарламент
Экономика
Реклама
Реклама