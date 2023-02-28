Мир 28 февраля 2023, 14:57 Последний пакет антироссийских санкций стал провалом политики ЕС Депутат Европарламента Мариани: десятый пакет антироссийских санкций ЕС стал последним РИА «Новости»

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Невозможность достижения единого мнения странами — членами Евросоюза могут сделать десятый пакет санкций против России последним. Таким мнением в беседе с РИА «Новости» поделился депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

Он подчеркнул, что разногласия между странами становятся все более явными. На ограничения поставок российского газа остро реагируют Венгрия, Австрия и Словакия. Кроме того, совсем не поднимается тема санкций для гражданской атомной энергетики, потому что Россия остается главным поставщиком урана для европейских реакторов.

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«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако [в Евросоюзе] есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными», — заявил Мариани.

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Депутат напомнил, что вопросы санкций против российских поставщиков ядерного топлива также остаются без внимания США.

«Почти половина урана, используемого США, поступает из России: немного неловко для Джо Байдена, который включил ядерную энергетику в свой план по сокращению выбросов углекислого газа», — добавил Мариани.

Политик отметил, что не затронутых европейскими санкции сфер практически не осталось. Поэтому десятый пакет ограничений стал провалом и признанием Евросоюза своей беспомощности.

Евросоюз ввел последний пакет санкций против России в минувшую субботу, 25 февраля. Под ограничения попали поставки электроники, детали машин и запчасти для грузовиков. Начал действовать запрет провоза через территорию России товаров и технологий двойного назначения. «Черный список» пополнили сразу 96 организаций, в том числе семь фирм из Ирана, которых заподозрили в поставке военных беспилотников.