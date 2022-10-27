Зерновая сделка: перспективы продления, позиция России | 360°

Мир 27 октября 2022, 23:59 Европа посыпалась на зерновой сделке. Продление контракта зависит только от России Политолог Коновалов: Европа придумает оправдание для выполнения сделки по зерну из России РИА "Новости"

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Срок заключенных контрактов по зерновой сделке истекает 18 ноября. Решение о ее продлении Россия пока не приняла. Теперь все зависит от ситуации, которая сложится к окончанию действия соглашения. Главным вопросом остается выполнение меморандума, который предусматривает снятие ограничений на поставки российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Ситуация вполне может разрешиться в ближайшие дни, но сама сделка не принесла России ни хорошего, ни плохого.

Зерновой вопрос

Договоры о зерновой сделке Россия подписала на переговорах в Стамбуле в июле. Свои подписи под первым документом также поставили представители ООН и Турции. Бумага предусматривала, что российская сторона разработает алгоритм по выходу сухогрузов с украинским зерном из черноморских портов.

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Второй документ-меморандум Россия заключила с ООН. Организация взяла на себя гарантии по снятию ограничений на поставки российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Но именно с выполнением этой части возникли проблемы.

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Европейский союз ввел санкции в отношении транспортных перевозок и страхования сухогрузов с российскими товарами. Сельхозпродукция и удобрения в ограничительные списки не входят. Но транспортные и портовые операторы, опасаясь карательных мер со стороны ЕС, отказываются перевозить российские сельхозтовары.

Представители Еврокомиссии пытались разобраться в собственных санкционных пакетах, но конкретного ответа никому получить так и не удалось. Судя по всему, не помогло даже вмешательство ООН.

Именно об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что Россия не видит выполнения обязательств меморандума о разблокировке российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки.

«Часть, связанная с украинским зерном, выполняется. Плюс-минус, со своими проблемами, базово она выполняется», — пояснила дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что, несмотря на все заявления Запада об отсутствии сложностей с экспортом российского продовольствия и удобрений, «проблемы, конечно, есть».

Нейтральная сделка

Россия в ситуации с зерновой сделкой не проиграла, но и не выиграла. Все бонусы в данной истории получила Турция, которая вела свою игру. Об этом «360» заявил военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

Он пояснил, что Турция стала своеобразным мостом между Россией и Европой. Последняя оказалась в тисках США, но еще «продолжает трепыхаться».

Эксперт рассчитывает, что страны Европы, понимая важность поставки зерна и удобрений из России, все же найдут предлог для снятия введенных ограничений.

«Они могут придумать для себя самооправдание, чтобы в очередной раз не нападать на Россию. Скажут, что это нужно для спасения руководства Евросоюза. Оправдать можно как угодно. Они вполне могут так поступить», — подчеркнул Коновалов.

Несмотря на все военные и политические факторы, напомнил он, роль России как главного поставщика зернового рынка никто не отменял. Более того, в ООН уже выступили за немедленное продление соглашения по зерну.